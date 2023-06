Milei sobre el ingreso de Espert a JXC: "decidió estar con la casta"

jueves, 8 de junio de 2023 12:06

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo hoy que el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) "decide estar con la casta" al formalizarse su incorporación a Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que si la dirigente del PRO Patricia Bullrich se hubiera unido en una alianza con él ganaban "en primera vuelta" pero hoy "ya están muy avanzados".



"Es una decisión que yo no tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas y lo único que les importa es llegar el poder para tener cargos y no transformar a la Argentina. El PRO está condenado al fracaso. Nunca sería parte de algo que va a fracasar", dijo Milei esta mañana en declaraciones a radio Continental.



En tanto, en diálogo con radio Mitre, reiteró que "ya es muy tarde" para una alianza con Patricia Bullrich, debido a que ya está "muy avanzado" el proceso electoral para las PASO del 13 de agosto.



Milei recordó que él propuso crear "una nueva fuerza e ir a una interna" pero "ya es muy tarde" y consideró que “con Bullrich en alianza ganábamos en primera vuelta, caminando”.



Esta mañana, los dos precandidatos presidenciales del PRO, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, le dieron la bienvenida a Espert y lo definieron como “un defensor de la democracia y de las ideas de la libertad”.



En ese marco, Milei dijo no compartir la decisión de Espert de incorporarse a la coalición opositora y recordó: "Ya hemos visto cómo utilizan a los liberales de cortina para agredir a otros liberales y los terminan usando para relegarlos de cualquier puesto. Ya se fagocitaron a otros".



"Tengo una excelente relación con la señora Bullrich y el presidente Macri, además les tengo aprecio. Yo avisé que el siniestro (el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) estaba dispuesto a todo, a hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder", espetó.



El desembarco de José Luis Espert a JxC, anunciado ya hace varias semanas, es uno de los factores de tensión entre el sector de Larreta y el de Patricia Bullrich en el marco de la polémica por la ampliación del espacio.



Milei dijo que Espert "ha sido un factor determinante en la elección de mi estilo y en mi forma de encarar el análisis económico con crudeza" y aseveró: "Le he tenido mucho afecto y admiración, prefiero dejar de lado su versión política porque él decide estar con la casta"



"He visto confirmar lo que siempre dije, estos dos frentes JxC y FDT están destinados al fracaso, no están discutiendo cómo solucionar los problemas argentinos, no les importa lo más mínimo, se están matando por cargos. La política está totalmente disociada de la realidad, lo único que les importa es la de ellos, solo les importa la codicia, el poder y la lujuria", consideró el postulante liberal.



Para el precandidato libertario, la interna de JxC demuestra que no se equivocó "acerca de lo que son" y añadió: “Viven de espaldas a los argentinos. Jamás van a ser parte de la solución porque son el problema mismo".



Por otra parte, el diputado dijo que en caso de llegar a la presidencia hará "una reforma constitucional" y de no tener el aval del Congreso de la Nación lo hará "a través de un referéndum".