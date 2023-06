Alberto Fernández y un mensaje en clave electoral: "hay dos Argentinas en pugna"

miércoles, 7 de junio de 2023 14:33

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "hay dos Argentinas en pugna" de cara a las elecciones de este año y consideró que esas "dos miradas del país no necesariamente están claramente repartidas en dos partidos o dos sectores".



"¿Qué país queremos ser? ¿Un país para pocos o que nos integre a todos? Acá no sobra nadie, todos son necesarios y a todos debemos abrazar", afirmó el mandatario al participar esta tarde en el CCK del cierre del primer Seminario de Infraestructura Regional, que organizó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



En ese marco, el mandatario expresó: "Hay dos Argentinas en pugna, dejemos de mentirnos y digamoslo claramente" y agregó que "todos debemos tener el deber moral y ético de construir un país que a todos contenga, de terminar con el país de los privilegios, para pocos y terminar con la discusión de si el Estado hace falta o no y de una vez por todas construir una sociedad más justa e igualitaria".



Al marcar sus diferencias con los dirigentes de la oposición, el jefe de Estado dijo: "Somos distintos porque no dejamos de pensar en el otro, en el que está lejos y trabajamos para integrar la Argentina".



En otro tramo de su discurso, Fernández destacó que "la obra pública se puso de pie en la Argentina de la mano de una persona íntegra, austera y trabajadora como (el ministro) Gabriel Katopodis, con una transparencia absoluta".



"Lo pudo hacer y contó con toda mi decisión; el trabajo fue inmenso", dijo el mandatario al cerrar el encuentro que comenzó ayer, organizado por la cartera de Obras Públicas.



En su mensaje, Fernández también contó que recibió hoy un informe de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que afirma que "llevamos 32 meses consecutivos de creación de empleo registrado" y "tenemos los índices de desocupación más bajos en muchos años".



En el encuentro del CCK se presentaron los ejes de un plan de infraestructura a largo plazo para transformar la matriz de desarrollo productivo del país.



El seminario reunió desde ayer a ingenieros, arquitectos, urbanistas, sociólogos, especialistas en transporte, funcionarios y gobernadores con el objetivo de debatir 15 claves para desarrollar una infraestructura federal, socialmente inclusiva, ambientalmente sostenible e integrada regionalmente, tomando como punto de partida las más de 6.400 obras que lleva adelante el Gobierno nacional durante su gestión.



Según se informó, se presentaron las oportunidades estratégicas de crecimiento de la Argentina teniendo en cuenta la transformación de la matriz energética, las necesidades logísticas para potenciar las economías regionales, la gestión del recurso hídrico para el desarrollo productivo y el consumo humano y los procesos de urbanización masiva, entre otras políticas necesarias para dar respuesta a las demandas presentes y para las próximas generaciones.



Los datos difundidos en materia de obra pública indican que el Gobierno nacional llevó adelante 6.257 obras públicas, de las cuales 3.467 fueron finalizadas y 2.739 se encuentran en ejecución, con una inversión de 484.755 millones de pesos.



Esas obras alcanzan al 100% de los municipios de las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluyen obras de agua y cloacales (36,57%), viales (21,11 %), de arquitectura (15,28%) y de equipamiento urbano (14,29%), entre otros sectores de infraestructura.



Con el impulso de la obra pública, el sector de la construcción alcanzó, en febrero de 2023, el récord histórico de los 467.201 empleos registrados, con lo que el trabajo registrado en el sector alcanzó en febrero los 23 meses consecutivos de expansión.



En tanto, la actividad de la construcción tuvo un 3,5% de aumento en marzo de 2023 con respecto al mes anterior, y de 1,2% en comparación con marzo del año pasado.