La producción de energía creció 10,3% interanual en el primer trimestre del año

miércoles, 28 de junio de 2023 16:05

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-, informó que en el primer trimestre de 2023, el índice serie original del indicador sintético de energía (ISE) registra una suba de 10,3% con respecto a igual período de 2022.

El índice de la serie desestacionalizada presenta, en el primer trimestre de 2023, un aumento de 3,1% respecto al trimestre anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 1,5% respecto al trimestre anterior.

La generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas, muestra en el primer trimestre de 2023 un incremento de 8,1% respecto a igual período de 2022, relacionado principalmente a una mayor generación de energía eléctrica de fuente hidráulica.

Consultadas acerca de sus expectativas para el segundo trimestre de 2023, respecto a igual período del año anterior, 66,7% de las empresas pertenecientes al sector prevé que la demanda interna aumentará y 33,3% estima que se mantendrá estable. Respecto a las exportaciones, 16,7% de las firmas consultadas prevé que sus exportaciones no variarán y 83,3% no espera realizar envíos al exterior.

Por otro lado, el gas distribuido, que no incluye lo entregado a las centrales eléctricas, registra una variación negativa de 0,3% en el primer trimestre de 2023, respecto a igual período de 2022.

Consultadas acerca de sus expectativas para el segundo trimestre de 2023, en comparación con igual período del año anterior, 66,7% de las firmas estima que la demanda interna no variará y 33,3% considera que aumentará. Con respecto a las exportaciones, 33,3% considera que se mantendrán estables, 16,7% cree que aumentarán, y 50,0% considera que no exportará en el trimestre mencionado.

En tanto que, los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE, medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP), presentan en su conjunto una suba de 20,0% en el primer trimestre de 2023 respecto a igual período del año anterior. Analizando los derivados del petróleo que se utilizan en el cálculo del ISE, si se compara el primer trimestre de 2023 respecto a igual período de 2022, las principales incidencias positivas se verifican en gasoil neto de centrales eléctricas y en naftas.

Consultadas acerca de sus expectativas para el segundo trimestre de 2023, en comparación con igual período del año pasado, 70,0% de las empresas considera que la demanda interna no variará, 20,0% cree que aumentará y 10,0% considera que disminuirá. Con respecto a las exportaciones, 40,0% estima que no variarán, 10,0% considera que aumentarán, 10,0% cree que disminuirán y 40,0% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exportar