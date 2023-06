Para Aníbal Fernández, "Massa ganará las elecciones y se quedará ocho años"

martes, 27 de junio de 2023 13:29

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "ganará las elecciones y se quedará ocho años" al frente del Ejecutivo y lo definió como "un carnívoro a la hora de defender los intereses del pueblo".



"Sergio Massa es una topadora que no va a frenar ni un segundo para imponer su impronta a esta estrategia. Ganará las elecciones y se quedará ocho años. Massa es un carnívoro a la hora de defender los intereses del pueblo", afirmó Fernández en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck.



En este marco, el funcionario aseguró que si bien era partidario de que el oficialismo dirimiera la candidatura de cara a los comicios generales a través de la competencia interna en las PASO del 13 de agosto próximo, "se respeta" la decisión de haber acordado "una lista común".



"En algún momento el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) se pusieron de acuerdo para confluir en una lista común. No nos íbamos a interponer. No estábamos de acuerdo con eso, pero se respeta la decisión", remarcó el titular de la cartera de Seguridad, quien respaldaba la precandidatura presidencial del embajador Daniel Scioli.



Sobre la fórmula que integran Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, Aníbal Fernández evaluó que se trata de un binomio que le "se garantiza una buena competición" a la coalición oficialista de cara a las próximas elecciones generales.



“(El expresidente Juan Domingo) Perón no hubiese esperado una encuesta. Hay que trabajar para solucionar los problemas. (Eduardo) 'Wado' De Pedro no es alguien que hubiese puesto como candidato, pero no le quito méritos", indicó el ministro.



Por otro lado, Aníbal Fernández admitió que Scioli "quedó mal después de la decisión" tomada en el seno de UP de conformar una fórmula de unidad entre Massa y Rossi porque "estaba enganchado con la posibilidad de ser precandidato" y disputar una interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto.



"Hasta el jueves a la noche que cenamos con Alberto (Fernández) seguía todo igual", sostuvo el funcionario y contó que hasta ese entonces desconocía la posibilidad de la conformación del binomio que se anunció el viernes por la noche y que implicaba que tanto Scioli como De Pedro declinaran sus vocaciones de competir por la Presidencia.



Por otra parte, el ministro de Seguridad se refirió a la precandidatura presidencial del dirigente Social Juan Grabois dentro de Unión por la Patria (UxP), que hoy fue autorizada por la Junta Electoral de UP, y consideró que esa postulación "no tiene mucho sentido".



"No sé qué saca de una elección de esas características. Si alguien cree que es beneficioso, que le meta nomás, pero no le encuentro la razón de ser", sostuvo el funcionario.



El día de ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un acto junto a Massa, en el cual presentaron la recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los llamados "vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico militar.



"Estar junto a la Vicepresidenta es un reconocimiento para Sergio de su condición de precandidato", señaló Fernández al realizar una evaluación política sobre el acto que ayer se desarrolló en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, con la participación también del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.