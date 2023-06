La seguridad, el eje del primer Spot de Campaña de Horacio Rodríguez Larreta

lunes, 26 de junio de 2023 14:11

“Decidimos combatir el delito sin piedad, y logramos convertir a Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica”. Esa es la frase del primer spot de campaña de Horacio Rodríguez Larreta que comenzó a circular este mediodía.

En voz en off del propio Rodríguez Larreta, el video está acompañado por imágenes del Plan Integral de Seguridad Pública, implementado a partir de 2016 con la creación de la Policía de la Ciudad, que permitió que Buenos Aires sea la capital más segura de Latinoamérica.

Se trata del primero de una serie de videos que giran alrededor de las decisiones que Horacio tomó como Jefe de Gobierno, a lo largo de estos 8 años en los que estuvo al frente de la transformación de la Ciudad de Buenos Aires. Decisiones que no hubieran sido posibles tomar sin un equipo, sin un plan, sin un método pero, sobre todo, sin una profunda convicción.

A esto último remite el final del spot, que termina sorpresivamente con una alusión a un rasgo personal de Horacio: su temblor esencial, una condición que afecta el pulso de sus manos, que no mejora ni empeora, diagnosticada a los 5 años. El video muestra un Larreta cotidiano, sentado en un café, sosteniendo una taza que se mueve en sus manos y dice de manera irónica, casi sarcástica: “Ah, pero me tiembla el pulso”.

Convertimos a la Ciudad de Buenos Aires en la más segura de Latinoamérica. Ah, pero… pic.twitter.com/cP2ZLeB5Sl — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 26, 2023

El mensaje que trasciende, en línea con lo que viene sosteniendo el precandidato de manera pública, es que la convicción y el coraje se miden “en hechos y no en palabras”.

El video cierra con el slogan de campaña: “Hagamos el cambio de nuestras vidas”.

La Ciudad de Buenos Aires con la tasa de homicidios más baja desde 1995

En 2022 la Ciudad registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 28 años, con 2,86 casos por cada cien mil habitantes. Disminuyeron 14% respecto a 2019 -año tomado como referencia debido a la pandemia- y 40% en comparación con 2016. Esto hace que Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina y la segunda del continente, después de la ciudad canadiense de Ottawa.