Cerca del 50% de los formoseños ya votaron en las elecciones para gobernador

domingo, 25 de junio de 2023 16:41

Cerca del 50% de los 479 mil electores ya había votado pasadas las 15.30 de hoy en las elecciones para gobernador de Formosa, donde el gobernador peronista Gildo Insfrán busca su octavo mandato consecutivo.



La presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, informó a Télam que "en lo que va de la jornada, en la Capital estamos en un 45%, mientras que en el interior un 50%".



Durante la mañana emitieron su voto los principales candidatos: el primero fue Insfrán, quien sufragó en la mesa 713 de la Escuela de Frontera N° 6 "José Hernández" de Laguna Blanca, su localidad natal, distante a 140 kilómetros, en el norte provincial.



En declaraciones a la prensa, Insfrán indicó que, en Formosa, el artículo 132 de la Constitución provincial "habla de la periodicidad: dice que el gobernador y el vice durarán cuatro años en su función, podrán ser reelectos. La alternancia, en Formosa, la decide el pueblo. Hoy el pueblo está decidiendo quién va a ser su próximo gobernante", expresó.



Respecto de los dichos de la oposición sobre que Formosa es una provincia feudal, respondió: "Si no estoy equivocado, los señores feudales tenían grandes extensiones de tierras y ellos, a sus vasallos, les daban un pedazo donde las explotaban y la mayor parte de esa producción se la llevaba el señor feudal".



"Hace poco, vi una estadística de todo el país sobre los lugares donde las personas eran propietarias de su casa. Y qué casualidad, Formosa está en el quinto o sexto lugar. ¿Saben cuál es la última? La Capital Federal. Entonces, ¿es la Capital un feudo y los inquilinos, los vasallos?", planteó.



Más adelante ratificó que los senadores nacionales por Formosa José Mayans y Teresa González van por la reelección de sus bancas, y consignó que será él quien ocupe el primer lugar de esa boleta como senador suplente.



El vicegobernador Eber Solís celebró que la jornada electoral se desarrolle en "paz social".



Solís emitió su voto pasada las 14.30 en la mesa 573 del Jardín de Infantes Fátima en la capital provincial.



En diálogo con Télam afirmó que "el pueblo de Formosa se expresa de manera libre, festejando hoy estos 40 años de democracia; estamos muy felices y contentos".



El pueblo formoseño, remarcó, "se expresa libremente, pero por sobre todas las cosas, en paz social".



María Teresa González, quien busca renovar su banca de senadora nacional, sostuvo luego de votar que "las expectativas generadas en estos comicios son las mejores" y añadió: "Creo que el pueblo formoseño se va a expresar en las urnas como siempre lo ha hecho y, sin duda alguna, hoy el cielo está muy azul".



Con respecto a su candidatura indicó que le generó "sentimientos encontrados tanto de responsabilidad como de orgullo" y agregó que "por sobre todas las cosas, el empeño que le debo poner a este trabajo que se me encomienda, que es en defensa de los derechos de todos los formoseños y las formoseñas".



Además, afirmó que es "un orgullo acompañar al actual senador nacional José Mayans, ya que es una persona con mucha experiencia y trayectoria que sin dudar ejerció un papel protagónico y fundamental en el bloque", concluyó.



También votó fue el diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador Fernando Carbajal, de Juntos por el Cambio (JxC), quien dijo a la prensa estar "convencido de que una Formosa mejor es posible".



"Este año se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia y es nuestro deber cuidarla más que nunca ejerciendo nuestro derecho a elegir", indicó.



Por su parte, el candidato del partido Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni, pidió a los formoseños "juntos hacer "historia".



En este turno electoral también se eligen intendentes y presidentes de comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales.



Un total de 479.879 electores están habilitados para votar en 1475 mesas y hay 253 establecimientos educativos acondicionados, informaron fuentes oficiales.



Por el lado de la oposición, JxC postula a Fernando Carbajal junto a María Fernanda Insfrán, mientras que el recién habilitado partido Libertad Trabajo y Progreso postula a Francisco Paoltroni como gobernador y Noemí Argañaraz como vice, y el Partido Obrero a Fabián Servín y Rafael Martínez.



Después de que la Corte Suprema no hiciera lugar a una presentación judicial contra la presentación de Insfrán a la reelección, el mandatario provincial podría registrar un récord en el país: en caso de ganar, completará 32 años al frente del Poder Ejecutivo de Formosa.