Si Emerenciano Sena y Marcela Acuña son juzgados por un jurado popular, su abogado no los defenderá

viernes, 23 de junio de 2023 13:30

El abogado que representa a Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la causa por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski sostuvo hoy que no los va a defender si son juzgados por un jurado popular.

"Es de público y notorio mi opinión sobre lo que es el juicio por jurados y estoy totalmente en contra de ese sistema de enjuiciamiento. Ya he renunciado a defensas y no he aceptado defensas para no defender por el juicio por jurados", afirmó el letrado Juan Carlos Saife, quien además agregó: "No defiendo ante 12 personas que no tienen el más mínimo conocimiento de derecho porque soy un abogado estrictamente técnico, entonces no soy para este tipo de enjuiciamiento".

En diálogo con Diario Chaco, Saife señaló que no puede dar "la mejor defensa" porque no puede ir a argumentar técnicamente "ante personas que no saben derecho". "Estudié durante 40 años. Cantidad de libros que tengo, tomos y tomos sobre cómo se debe valorar la prueba, de qué me sirve si la valoran por la íntima convicción de los jurados", indicó.

Saife contó además que ya le notificó su decisión a Emerenciano Sena y que pronto lo va a hacer con Acuña, pero afirmó que desconoce si ambos van a sumar a otro abogado a la defensa.

"Yo mientras pueda defender ante fiscales que son abogados o jueces técnicos lo voy a hacer. Ahora, como ya anunciaron en conferencia de prensa públicamente y extrajudicialmente que está la prisión preventiva para todos los imputados y que ya va a juicio por jurado y que los van a condenar, entonces yo lo que voy a esperar ahora es que dicten la prisión preventiva que ya la anunciaron y ver tengo elementos para ir por oposición ante un juez de garantías o por apelación ante la Cámara de Apelaciones", comentó.

Este jueves, en conferencia de prensa, el Equipo Fiscal Especial que tiene a cargo la investigación anticipó que la causa va a ser elevada en el menor tiempo posible a un juicio por jurado.