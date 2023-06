Pidió llevarse las sobras de la pizza, quisieron cobrarle y ¡se armó!

jueves, 22 de junio de 2023 14:50

Un joven pidió llevarse a su casa los restos de la pizza que no llegó a comer en un restaurante de Comodoro Rivadavia y que habían sobrado, pero le cobraron 200 pesos de recargo y cuando pidió explicaciones, le respondieron que era porque "aumentaron las bandejas de plástico".

El consumidor hizo público su descargo a través de mensajes en su cuenta de Twitter, la noticiase hizo viral a los pocos minutos y los medios locales le dieron difusión.

“Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado me invitó a pelear”, comenzó contando el joven en un hilo de mensajes en la citada red social.

En tanto, agregó: “Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas”.

"Cuando se las devolví me dijo 'y andate porque en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo'. Cuando le preguntó por qué se hacía el vivo, el mozo le respondió: 'Salgo a las 00, tómatela porque te cago a trompadas'", relató el joven.

Finalmente, contó que, cuando ya se estaba yendo, le preguntó al empleado si lo estaba "invitando a tomar una birra" y reveló: "Se acercó a la entrada a volver a amenazarme. Cuando me di vuelta amagó a pegarme. Fue patético, me dio mucha risa y lastima. No puede atender una persona así un local”.