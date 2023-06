Macri cuestionó a los docentes que harán paro en solidaridad con Jujuy

miércoles, 21 de junio de 2023 13:21

El expresidente Mauricio Macri repudió hoy el paro que realizan docentes de la Ciudad de Buenos Aires en solidaridad con sus colegas jujeños y en repudio a la represión ocurrida ayer en la capital provincial, al calificarlo como una medida de fuerza “totalmente" injustificada.



“Es indignante. Ya nos cerraron las escuelas durante la pandemia produciendo un daño inmedible. Ahora algunos gremios hacen este paro totalmente injustificado”, escribió el exmandatario y fundador del PRO a través de Twitter.



“La verdad -continuó Macri-, están en contra de la educación, en contra de los alumnos y en contra de las familias. Sin escuelas no hay ningún futuro”.



Los gremios docentes porteños Ademys y UTE arrancaron hoy un paro por 48 horas en demanda de mejores salarios y en solidaridad con las protestas que tienen lugar en Jujuy, donde ayer las fuerzas locales reprimieron una manifestación cuando se juraba la nueva Constitución en la Legislatura local.



Macri ya se había pronunciado ayer sobre lo ocurrido en Jujuy al señalar que “es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso”, al referirse a la represión desatada por su gobierno en diciembre de ese año sobre quienes se manifestaron contra la reforma previsional que se sancionó en el Congreso.



En esa línea, el exmandatario remarcó: "El orden era entonces y es hoy fundamental. Sin Ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro”.



Al paro que realizan hoy los docentes porteños se sumará mañana otra medida de fuerza de los maestros, en este caso convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), a la que ya adhirieron los sindicatos bonaerenses Amet, FEB, Suteba y Udocba.