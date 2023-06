Fernández: "exigimos al gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión"

martes, 20 de junio de 2023 13:48

El presidente Alberto Fernández exigió al gobierno de Jujuy que encabeza Gerardo Morales "el cese inmediato de la represión" y acusó al mandatario provincial de "ser el único responsable" de haber llevado a la provincia a esa situación "tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional".



"Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", afirmó el Presidente en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación de Morales de minutos antes en la que hacía responsable a Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por "la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy".



En su publicación, el Presidente dijo que la reforma de la Constitución de Jujuy -que fue aprobada y jurada hoy mientras la policía reprimía a los manifestantes en las afueras de la Legislatura local- "desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta".



"El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Por eso, exigimos al Gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión", pidió Fernández.



Por último, el mandatario exigió al Gobierno de Jujuy que "convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado".