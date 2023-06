PASO en Chaco: en medio del escándalo por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, Juntos por el Cambio derrotó al frente que lidera Capitanich

lunes, 19 de junio de 2023 06:56

Sumados, los votos de los radicales Juan Carlos Polini y Leandro Zdero —precandidatos a Gobernador de Chaco por Juntos x el Cambio y principales opositores del oficialismo— derrotaron al Frente Chaqueño este domingo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En caso de establecerse una alianza entre ambos, el resultado podría poner en jaque la continuidad del Gobernador Jorge Capitanich, en las elecciones generales del próximo 17 de septiembre. Los chaqueños fueron a las urnas en un clima que estuvo marcado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, nuera de Emerenciano Sena dirigente con cercanía al Gobernador. Además, sorprendió la fuerte abstención de las personas habilitadas para sufragar y los votos en blanco emitidos.

En conferencia de prensa Capitanich evitó mencionar el triunfo de JxC y optó por destacar que a nivel individual fue el precandidato más votado. En efecto, la interna entre los opositores fue pareja y separados los dos postulantes no alcanzaron ni la mitad de votos que cosechó el actual Gobernador de Chaco, quien se impuso contundente contra su contrincante en las PASO del Frente Chaqueño, Ismael Espinoza.

“Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias. Esta no ha sido la excepción”, dijo Coqui desde su búnker en el Partido Justicialista provincial, donde llegó este domingo pasadas las 23.

“Hemos sido la lista individual más votada respecto a los otros candidatos, superándolos por el doble. El resultado final, si se acumulan otras listas de Juntos x el Cambio, no sé cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios. Se dirimirá en las próximas horas. La única cuestión en controversia es la candidatura de JxC, no está claro quién gana”, manifestó cuando el escrutinio apenas superaba el 30%.

El conteo arrancó con el Frente Chaqueño arriba. Luego la brecha se acortó y, pasadas las 22.30, Juntos x el Cambio empezó a mostrar ventaja. El conteo de votos fue lentó y durante toda la madrugada del lunes fue avanzando. Hasta el momento el Frente Chaqueño obtenía el 36,87% de los sufragios, pero Juntos x el Cambio lo superaba, con el 42,66%. El voto en blanco fue la tercera opción que más eligieron los chaqueños, detrás de Capitanich, Zdero y Polini. En tanto, más del 40% de las personas habilitadas para votar decidieron no hacerlo.

Según pudo saber Infobae, la tendencia inicial favoreció al Frente Chaqueño ya que, los primeros votos que se cargaron fueron los del interior de la provincia. Pero cuando comenzó la carga de la ciudad de Resistencia, Zdero —quien recibió el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdés y Patricia Bullrich— pegó un salto importante por encima de Polini —que es más cercano a Gerardo Morales y a Ángel Rozas—.

“JUNTOS PARA QUE GANE EL CHACO. Felicitaciones Leandro por el triunfo dentro de Juntos Por El Cambio. Desde nuestro espacio, estamos para aportar ideas y trabajo en pos de una provincia mejor. ¡Hoy ganó la democracia y en septiembre, vamos todos con Leandro Zdero!”, manifestó Polini a través de sus redes sociales confirmando su derrota y dándole su apoyo a su contrincante en la interna pese a que la diferencia de votos era escasa.

Envalentonado por el triunfo, Zdero manifestó ante su militancia que “acá no hay un solo ganador”. “Acá nosotros no somos los que ganamos, acá tenemos que construir con todos, respetuosamente con todos”, agregó el dirigente radical que convocó a partir de este lunes a comenzar a trabajar “todos juntos con los que circunstancialmente competimos” en la interna.

En este marco, Rodríguez Larreta felicitó a ambos competidores por haber hecho “una elección histórica” para la coalición y apuntó contra el oficialismo: “Los chaqueños le dijeron basta al modelo de impunidad y privilegios del kirchnerismo que gobierna la provincia hace 16 años”. Y frente al escenario de alta abstención, el precandidato a presidente del PRO llamó a “no perder la esperanza” para “hacer una provincia distinta”.

En tanto, Bullrich celebró que “los chaqueños votaron sin miedo y dieron el primer paso para dejar atrás una etapa oscura”. Capitanich, quien hasta hace no mucho tiempo se mostraba como presidenciable, paga el costo político de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, nuera de Emerenciano Sena — el dirigente social más influyente de Chaco y de lazos estrechos con Capitanich—.

Tras el mano a mano entre Polini y Zdero, habrá que ver si, de cara a las elecciones del 17 de septiembre, los candidatos de Juntos x el Cambio logran unificar los votos del ganador con los del perdedor para destronar a Coqui. De ser así, Capitanich podría perder la Gobernación provincia.

Antes de finalizar su discurso en el búnker, este domingo a la noche, el Gobernador chaqueño sostuvo: “Aceptamos las críticas de buen modo. Hemos sido atacados e injuriados de una manera muy doliente, pero no es problema. Eso son las cicatrices de la política, pero también nos obliga a repensar una perspectiva de la democracia pluralista”.

La jornada electoral por las PASO arrancó temprano en Chaco. Todavía no eran ni las 8 de la mañana cuando el Gobernador Jorge Capitanich llegó a la escuela N° 41 “Maestro Ricardo A. Ivancovich” para votar, en la previa a las elecciones generales del 17 de septiembre, donde aspira a lograr su reelección y asumir su cuarto mandato.

En medio de un escenario político atravesado por la desaparición de Cecilia, de quien nada se sabe desde el 2 de junio pasado, Capitanich recibió muestras de apoyo antes de ingresar a la institución: “Vamos, Coqui”; “Fuerza Coqui”.

A las 8.01, saludo del Día del Padre mediante, el Gobernador emitió su voto y luego se dirigió al salón de actos del colegio, para responder las preguntas de los periodistas. A diferencia de otras veces, este domingo electoral, el ida y vuelta con los periodistas estuvo teñido por el caso de Cecilia y la detención de Emerenciano Sena.

Mientras eso sucedía, desde su cuenta de Instagram, la madre de Cecilia, Gloria Romero, publicó una serie de videos en los que le solicitó a la comunidad chaqueña expresarse con sus votos. “Los espero en las urnas. Hoy la marcha por Cecilia tiene que ser en las urnas. Yo quiero el apoyo de ustedes ahí”, fue el pedido de la madre de Cecilia. Además confirmó que este lunes 20 de junios, a las 16.30, habrá una cuarta marcha para pedir “Justicia” por su hija.

