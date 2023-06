Para la familia de Cecilia Strzyzowski, los objetos hallados quemados son de ella

lunes, 19 de junio de 2023 19:42

La tía abuela de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, dijo hoy que cree que los restos de una valija y de ropa, además de dos anillos, que fueron hallados quemados en el barrio Emerenciano de la capital chaqueña, le pertenecen a su sobrina nieta



Se trata de Mercedes, quien esta tarde contó en declaraciones a Todo Noticias que ya no tiene esperanzas de hallar a Cecilia (28), pero que quieren encontrar sus restos "para hacer el duelo" y "poder despedirla".



La jubilada contó que César Sena (19), la pareja de la joven que está detenido por el caso, y Cecilia vivieron en su casa durante unos meses y mostró que todavía guardaba prendas de vestir de ambos.



En ese sentido, Mercedes contó que su sobrina nieta "se llevó dos mudas de ropa" de color gris para su supuesto viaje a Ushuaia.



"Le di mi valija negra. Se la presté porque ella no tenía. Era chiquita", relató Mercedes, quien luego se refirió a los objetos hallados quemados, los cuales, aclaró, pudo observar a través de imágenes en los medios de comunicación.



"Por el tamaño es la valija que yo le di", afirmó la mujer y añadió que también cree que el trozo de tela rosa que estaba con la valija encontrada pertenece a "un saco" de ese color que tenía su sobrina nieta.



Consultada sobre cómo era la relación de Sena hijo con Cecilia, comentó que parecía "perfecta" pero que él era un "gran actor".



"Él decía que sabían hacer desparecer a gente porque si no hay cuerpo no hay delito", recordó que lo escuchó decir durante un asado y que para ello simulaban que esa persona se "iba de viaje porque así nadie la iba a buscar".



Y agregó que Sena hijo estaba siempre armado porque decía que sufría "persecución política".