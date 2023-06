Marcha por Cecilia Strzyzowski: "quiero justicia, no quiero venganza"

lunes, 19 de junio de 2023 18:21

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, dijo esta tarde al encabezar una multitudinaria marcha por su hija que ella quiere "justicia" y no "venganza", y pidió terminar con la "impunidad" de los que tienen un "poder desmedido", en referencia a los integrantes de la familia Sena detenidos por el caso.



"Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos", afirmó la mujer ante unas tres mil personas reunidas en la plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña y aclaró: "Yo quiero justicia, no quiero venganza."



Los manifestantes comenzaron a reunirse a las 16.30 y portaron globos rosas y pancartas del mismo color.



Por su parte, Gloria, que en una mano llevaba una rosa y en la otra un micrófono, se paró frente a la pantalla gigante dispuesta en el centro de la plaza y se dirigió a los presentes, que acercaban principalmente por las calles 9 de Julio y Frondizi, que estuvieron cortadas al tránsito vehicular.



"Sabemos que la justicia acá no es independiente, que deja mucho que desear, y pasa en todo el país (…) Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos", dijo la mujer, al tiempo que un grupo de manifestantes desenrollaba una larga bandera argentina con la inscripción "Cecilia" y una imagen de esta.



"Yo soy una vecina más (…) Yo quiero justicia, no quiero venganza", afirmó Gloria, mientras en la pantalla detrás suyo proyectaban fotos de su hija.



Luego del discurso de la madre de Cecilia, en la misma pantalla se transmitió un video con más imágenes de la joven, tras lo cual, los manifestantes decidieron dar una vuelta a la plaza.