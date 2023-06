El "Perro" Santillán pidió a Morales que retire la reforma de la Constitución jujeña y "llame a un plebiscito"

lunes, 19 de junio de 2023 09:31

El líder de la Tupac Katari, Carlos "Perro" Santillán, pidió al gobernador jujeño, Gerardo Morales, que retire la reforma de la Constitución provincial y "convoque a un plebiscito" para que la modificación cuente con respaldo popular.

"El pueblo de Jujuy no quería ni quiere a Milagro Sala, pero tampoco quiere que Morales sea Milagro Sala. Él se creyó de que después de Milagro Sala era el monarca de la provincia", sostuvo el referente social.

En diálogo con Sin Relato, el programa conducido en esta jornada por Adrián Salonia en Splendid-990, el dirigente opositor denunció que "ha sido brutal la represión" contra las protestas que se realizaron en la provincia norteña en rechazo a la modificación de la carta magna local.

"Morales ha subestimado al pueblo de Jujuy, que es calmo, pero luchador. Después de Milagro Sala, él pensó que este pueblo ya estaba aletargado, que no iba a reaccionar ante nada", subrayó Santillán, quien afirmó que "los pueblos originarios están dispuestos a seguir" protestando.

Al cuestionar al gobernador, lo definió como "un soberbio que está montado en el caballo de la soberbia y no baja de ahí; no tiene conocimiento de lo que está pasando en el pueblo". "Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Si esto no tiene un hilo conductor, ésto se va a descontrolar muy mal, con un desborde social que no sé en qué puede terminar", advirtió el líder de la Tupac Katari.

Consultado sobre cómo se podría avanzar en esta situación, el histórico dirigente social consideró que Morales debería retirar la reforma y "llamar a un plebiscito".

"Si quieren modificar, que el pueblo tenga conocimiento y el pueblo sea el que decida", planteó. Además, Santillán destacó que los docentes fueron "la punta de lanza" para las protestas en Jujuy. En ese sentido, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente para el próximo jueves "ante la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño".

"La creciente conflictividad en Jujuy es producto del accionar del Gobernador Gerardo Morales que otorga aumentos por decretos, sin diálogo; que impulsó una Constitución inconsulta y antidemocrática y que ante los paros contundentes y las multitudinarias movilizaciones responde con represión", explicó el sindicato liderado por Sonia Alesso.