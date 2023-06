Comenzó la transición al fenómeno del Niño que traerá "lluvias abundantes"

domingo, 18 de junio de 2023 14:44

El fenómeno del Niño en nuestro país se destaca principalmente por "lluvias por encima de lo normal" sobre todo en la zona centro-este de Argentina, destacó el climatólogo Leandro Díaz, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el comienzo de la transición a este fenómeno.



"El fenómeno del Niño o la Niña ocurre en el océano Pacífico tropical cuando hay anomalías de temperatura de la superficie del mar más cálidas en el caso del Niño y más frías en el caso de la Niña", dijo a Télam Díaz, investigador del Conicet y licenciado en Ciencias de la Atmósfera.



Y detalló que esas anomalías ya comenzaron a observarse, por lo que se está dando una transición a este fenómeno, que en nuestro país se destaca principalmente por generar "lluvias por encima de lo normal, sobre todo en la zona centro-este de nuestro país".



"Los pronósticos son bastantes consistentes con el Niño se va a desarrollar. Ya estamos viendo los primeros indicios que nos indican esto, y es muy posible que en el transcurso de la primavera se declare el fenómeno", indicó a esta agencia Cindy Fernández, meteoróloga y comunicadora del SMN.



A su vez, la especialista advirtió que las variables que están observando del Niño "están cambiando realmente más rápido de lo que nunca habíamos visto".



"Lo que estamos viviendo hoy es algo que nunca vivimos. La velocidad en la que está aumentando la temperatura del agua en el océano Pacífico es un terreno prácticamente desconocido para el ámbito científico", señaló.



De acuerdo a los últimos datos publicados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos cinco años, bajo el efecto combinado de el Niño y el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.



"Hay un 66% de probabilidades de que, entre 2023 y 2027, la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales durante al menos un año", advirtieron.



Y agregaron que hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años sean los más cálidos jamás registrados.



La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) explicó que, en general, el Niño tiende a moderar la actividad de huracanes en el Atlántico, pero los favorece en el Pacífico, en tanto, la Niña, fenómeno que se desarrolló en los últimos tres años, tiende a provocar un descenso de las temperaturas.



Según detalló Fernández, por el momento no hay indicios de que el fenómeno del Niño vaya a ser un fenómeno "intenso o extremo" en nuestro país.



"Como todavía estamos en período de transición esas anomalías no son tan altas y por eso para el invierno no se prevé que haya anomalías tan intensas. Por lo general son más intensas para las estaciones de primavera y verano", remarcó Díaz.



Y agregó que para nuestro país tener un fenómeno del Niño en esta época del año en general se asocia con anomalías de temperatura un poco más cálidas de lo normal y también precipitaciones por encima de lo normal en la zona este.



"La señal más importante está en las precipitaciones de las estaciones siguientes, es decir en primavera y en el verano", concluyó.