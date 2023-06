Aníbal Fernández reconoció que el Frente de Todos podría cambiar su nombre

miércoles, 14 de junio de 2023 10:07

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, reconoció que podría haber un cambio de nombre en la alianza electoral del oficialismo y señaló que el precandidato presidencial Daniel Scioli "no tiene problema con el tema" de la denominación del espacio.

En el día en que vence el plazo para inscribir a los frentes que competirán en los comicios, el funcionario nacional y apoderado de la lista liderada por el embajador argentino en Brasil contó que "hay alguna movida con el tema" de una posible modificación del nombre del oficialismo.

"Daniel no tiene problema con el tema. Si es una cosa lógica, que nos interpreta, por qué decir que no. Si eventualmente hay un nombre que se tenga que analizar para su cambio, será analizado como corresponde y en función de si interpreta lo que realmente somos, acompañaremos", indicó.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete remarcó que el ex gobernador bonaerense "va a competir contra el que le pongan enfrente" y negó que alguien haya intentado convencerlo de que baje su candidatura: "Si se plantó, se plantó. Es más duro que una piedra. El caso de Daniel y de (la postulante a gobernadora) Victoria Tolosa Paz es un tema muy definido que ya está caminando y que se está hablando con todo, inclusive sin saber contra quién vamos a competir".

Además, al referirse a su encuentro con el gobernador de Formosa y presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, Aníbal Fernández contó que insistió con que se permita la competencia en las PASO: "Le hicimos conocer que no estábamos pidiendo ninguna estupidez, sino que decimos que se cumpla lo que dicen las leyes".

"Cualquier reglamento que se haga tiene que comprender a todos y no dejar a ninguno. No nos vamos a ir del lugar al que pertenecemos y ayudamos a fundar. Solicitamos que se cumpla con la ley. Si no fuera así, recurriremos a la Justicia para que lo ponga en su lugar y se terminó", advirtió.