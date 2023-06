Paro de colectivos: reunión clave entre UTA y empresarios para desactivar la medida

lunes, 12 de junio de 2023 16:15

Una reunión clave entre los empresarios del autotransporte público de pasajeros y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá lugar esta tarde en forma virtual, a partir de las 16, antes de que venza a la medianoche el plazo de la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo y con un paro de actividades de 24 horas anunciado para mañana en los servicios de colectivos de corta y media distancia de todo el país en caso de que no se arribe a un acuerdo paritario.



La audiencia paritaria se realizará a las 16 de manera virtual, según pudo saber la agencia Télam de fuentes oficiales, previo a que la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo venza a las 23.59 de hoy.



En un comunicado de prensa, el gremio planteó el pasado jueves que "de no acordarse los salarios para el personal representado" se va a ratificar "un paro por 24 horas en empresas de corta y media distancia de todo el país, desde las 00 horas del día martes 13".



La UTA indicó que "las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA como en el interior del país", luego de que fracasara el encuentro anterior, ocurrido el jueves pasado.



Mientras tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) continuaban hoy reclamando un aumento en los subisidios que reciben por parte de Nación para hacer frente a los aumentos salariales reclamados por la UTA.



"La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte", advirtió días pasado la UTA al anunciar una medida de fuerza para mañana en caso de no alcanzar un acuerdo salarial en la reunión paritaria.



Esta situación afecta a "diez millones de usuarios diarios del AMBA y nueve millones en el interior del país, por lo que será la exclusiva responsabilidad del sector empresario, de las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, de los responsables del Transporte en las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la falta del acuerdo salarial", precisó el sindicato.



El texto estaba firmado por el Consejo Directivo Nacional, y las Juntas Ejecutivas Seccionales del gremio encabezado por Roberto Fernández.