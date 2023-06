En pleno debate por ampliación de JxC, la UCR encarará su Convención Nacional

domingo, 11 de junio de 2023 10:36

La Unión Cívica Radical reunirá mañana a su Convención Nacional, uno de los principales órganos del partido, en un encuentro en el cual se confirmará la pertenencia del espacio a Juntos por el Cambio (JxC) y que seguramente estará atravesado por la discusión que se da en la coalición opositora respecto de su ampliación.



Unos 300 convencionales de los "boinas blancas" están convocados para este lunes a la tarde en el predio de Parque Norte, en la Costanera porteña, en una Convención que si bien no será tan decisiva como la de 2015 Gualeguaychú -donde se resolvió que el radicalismo confluyera con el PRO en la alianza Cambiemos (hoy JxC)- sí tendrá un intenso nivel de debate.



La Convención radical, en lo formal, ratificará la pertenencia del partido a JxC y avalará las propuestas técnicas sobre las que vienen trabajando desde hace meses los equipos partidarios, nucleados en la Fundación Alem, que elaboran planes para un futuro Gobierno.



El tramo más caliente del debate estará centrado en la propuesta para incorporar al peronismo no kirchnerista (encarnado en la figura del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti) a JxC, cuestión impulsada por uno de los precandidatos del PRO a la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.



Esta iniciativa de ampliar JxC también tiene el respaldo del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, también anotado en la carrera presidencial.



Desde el punto de vista político, la Convención exhibirá también las diferencias internas en el seno del radicalismo, un partido dominado mayoritariamente por Morales y el el senador nacional Martín Lousteau.



Tras haber estado enfrentados, ambos dirigentes están en la misma sintonía respecto a ampliar JxC y rivalizan con un sector minoritario del partido, más cercano al ala dura del PRO que hoy lideran la precandidata presidencial Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.



Si bien la Convención no es un órgano pensado para discutir candidaturas, se especula que será una cuestión que sobrevolará las discusiones a partir de los dos radicales lanzados a la sucesión de Alberto Fernández: Morales y el diputado nacional Facundo Manes.



Mientras Morales tiene una alianza estratégica con Larreta --e incluso el mandatario jujeño es mencionado con frecuencia como un posible postulante a la vicepresidencia en un binomio que estaría encabezado por el jefe de Gobierno-- y Manes realiza una campaña de bajo perfil, y prefiere mantenerse lejos de las discusiones que por estas horas sacuden a JxC.



En este contexto de fórmulas cruzadas que se analizan para secundar tanto a Larreta como a Bullrich, la exministra de Seguridad podría elegir como su candidato a vicepresidente a un radical de la línea opuesta a la de Morales, entre quienes se menciona a Maximiliano Abad, Luis Naidenoff o incluso el propio Facundo Manes.



El documento final de la Convención, elaborado por Gastón Manes, hermano del legislador nacional y titular del órgano partidario, ya está escrito en su mayor parte.



El texto consagra tanto la pertenencia del radicalismo a JxC, como la apertura de la coalición a sumar nuevos actores, en la medida que compartan "los valores y estrategias del partido".



Un capítulo de tensión aparte en la Convención estará marcado por los representantes de la provincia de Córdoba, que de hecho ya se expresaron en duros términos para rechazar la llegada de Schiaretti a la coalición opositora.



El radicalismo cordobés se opone al arribo del mandatario cordobés y respalda en ese distrito la candidatura de Luis Juez como gobernador en las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 25 de junio en el distrito mediterráneo.



La idea de la conducción partidaria es evitar fricciones innecesarias que sumen más ruido al ya convulsionado JxC, y en ese sentido el documento final de la Convención buscará poner el acento en los puntos comunes que unen al radicalismo, sin meterse de fondo en los aspectos que los diferencian, según indicaron a Télam fuentes partidarias.



Si bien el sector de Morales y Lousteau -el mayoritario- tiene los votos necesarios para votar el documento que deseen, intentarán tender gestos de unidad puertas adentro del partido y que ese texto final tenga el mayor consenso posible, adelantaron los voceros.