Elecciones PASO: Mendoza estrenó la boleta única de papel

domingo, 11 de junio de 2023 09:54

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaron habilitadas a las 8 de hoy en Mendoza, donde casi un millón y medio de personas podrá votar entre diez precandidatos a gobernador y otros cargos electivos, con el estreno de la boleta única de papel.



El acto eleccionario inició con demoras en la conformación de algunas mesas y bajas temperaturas que, minutos antes del amanecer en la ciudad de Mendoza, alcanzaban 1 grado.



Hay diez precandidatos para la gobernación y competencia interna en tres frentes electorales para definir candidaturas para la elecciones provinciales del 24 de septiembre.



Tanto el Frente Cambia Mendoza, conformado por la UCR y otros partidos aliados; el Frente Elegí Mendoza, encabezado por el justicialismo, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores dirimirán hoy sus precandidatos con competencia interna.



Por el contrario, la nueva alianza denominada La Unión Mendocina y el Partido Verde no llevan competidores internos.



En el Frente Cambia Mendoza, el precandidato principal del oficialismo es el senador radical y exmandatario Alfredo Cornejo, quien va acompañado en la fórmula por la exdiputada provincial del PRO Hebe Casado, oriunda de San Rafael.



En la misma interna de ese frente se presentan el exlegislador radical Luis Petri y la exdiputada y exembajadora en Costa Rica Patricia Giménez, para enfrentar al binomio que lidera Cornejo.



Por otra parte, el diputado nacional del PRO Omar De Marchi decidió competir por afuera de la coalición gobernante con una nueva alianza, "La Unión Mendocina", y lleva como compañero de fórmula al intendente del departamento de Las Heras, el radical Daniel Orozco.



En tanto, el Frente Elegí Mendoza, que nuclea al justicialismo y a varios partidos aliados, dirime sus candidatos entre cuatro opciones electorales.



"Ahora Peronismo" -sector ligado al kirchnerismo- postula a Omar Parisi, exintendente del departamento de Luján de Cuyo, y a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos en el Senado provincial, en la fórmula para el Ejecutivo.



La otra nómina es la de "Avanza Mendoza", encabezada por Guillermo Carmona, secretario para las Islas Malvinas y el Atlántico Sur de la Cancillería, quien va acompañado por la legisladora sureña Liliana Paponet.



A estas precandidaturas se deben sumar las de Nicolás Guillén y Lorena Martín, dirigentes de los movimientos sociales (Rearmemos Mendoza) y la que lidera el abogado Alfredo Guevara hijo, acompañado por la exlegisladora Patricia Galván, vinculada a organismos de Derechos Humanos (La Base).



En tanto, el Frente de Izquierda presenta dos precandidaturas a la gobernación: compiten los binomios Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito y Víctor da Vila-Nadya Gazzo.



Por su parte, el Partido Verde, que no formó alianzas con otros espacios, va con el exlegislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto como precandidatos para gobernador y vice respectivamente.



Las primarias, además de consagrar a quienes podrán competir en septiembre por las categorías de gobernador, vicegobernador, senadores provinciales y diputados provinciales en cuatro secciones electorales, servirán también para consagrar las postulaciones a intendentes y concejales en 11 departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.



Se trata de los municipios de la Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, donde además de las intendencias se renueva la mitad de cada Concejo Deliberante.



En tanto, los ciudadanos de los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael solo votarán precandidaturas para la gobernación y diputados y senadores provinciales, debido a que ya tuvieron sus primarias municipales el 30 de abril.



Para llegar a las elecciones generales del próximo 24 de septiembre, los precandidatos mendocinos deberán obtener el 3 por ciento de los votos, según la ley electoral de la provincia.



El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4350 mesas, distribuidas en todo el territorio, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.



En la votación se disponían alrededor de 4.592 efectivos policiales, distribuidos en las 656 escuelas, con tres policías por cada establecimiento, hasta las 14, y otros tres que cumplirán el turno tarde, mientras, que el resto estará abocado al patrullaje, la prevención en las calles y las guardias en las comisarías, informaron desde el gobierno mendocino.



Por otro lado, para mañana está previsto que las clases se dicten con normalidad en las escuelas de los 18 municipios de la provincia.