Según CAME, las ventas minoristas de abril subieron 0,7% mensual

domingo, 7 de mayo de 2023 13:31

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en abril un alza de 0,7% respecto al mes anterior que no alcanzaron para revertir una baja de 0,1% interanual a precios constantes, por lo que acumularon una caída de 0,7% en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“Con ese resultado, acumulan una retracción de 0,7% en el primer cuatrimestre del año comparado con igual periodo de 2022, si bien en la relación mensual, los comercios vendieron 0,7% más que en marzo”, señalaron desde CAME.



Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.228 comercios minoristas del país, realizado del 2 al 5 de mayo.



Desde la entidad empresaria afirmaron que “si bien el declive es muy suave, 5 de los 7 rubros medidos crecieron en la comparación anual y solo 2 retrocedieron, y pesó en ese discreto resultado el ramo de los alimentos y bebidas, que bajó 1,6% anual, y es el que más pondera en el indicador, mientras que en cambio, sectores como Farmacias y Calzados, subieron 4,2% y 7% respectivamente”.



Por sectores, de los siete relevados, las ventas subieron interanualmente en abril en cinco, y registraron la mayor suba en calzados (+7%), seguido de farmacia (4,2%), mientras que la mayor baja tuvo lugar en indumentaria y textil (-6,1%), seguido de Alimentos y bebidas (-1,6%), concluyó el informe.



En particular en el segmento de Alimentos y bebidas, el trabajo destacó que si bien las ventas se retrajeron 1,6% anual en abril, a precios reales, acumulan un alza de 0,5% en el primer cuatrimestre del año, mientras que en la comparación mensual, bajaron 0,9%.



El sector bebidas fue el más afectado, notándose un ajuste importante en la demanda del consumidor, que buscó segundas o terceras marcas, o bien, suprimió el producto de su canasta.