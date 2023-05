De los 15 vehículos 0km más vendidos en Argentina, 11 son de producción nacional

domingo, 7 de mayo de 2023 14:40

La venta de vehículos 0 kilómetro en el primer cuatrimestre del año alcanzó un 63,9% de unidades de producción nacional, el más alto de la serie histórica, lo que se reflejó en que en el último mes once de los quince automóviles más vendidos hayan sido fabricados en algunas de las terminales radicadas en el país, según se desprende de cifras oficiales y de la industria.



La actual coyuntura macroeconómica y las particularidades del sector en el acceso a vehículos importados generó en los últimos dos años una creciente participación de modelos nacionales en el total de ventas de automóviles y comerciales livianos.



En ese sentido, ese fenómeno en el primer cuatrimestre del año se reflejó con una participación de 63,9% de vehículos nacionales sobre el total patentado, frente al promedio del 56,5% de 2022 y del 49% de 2021, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Secretaría de Industria.



Este actual desempeño es el mayor en la serie histórica, ya que resulta ampliamente superior al piso de 28,7% registrado en 2019 cuando la apertura de las importaciones redujo sensiblemente la oferta local en el line up de las marcas.



No obstante, el mix histórico de modelos es un promedio en torno al 40'%, margen en el cual se inscribe el 45,5% de 2015 o el 37,2% de 2011.



Esta composición del mercado actual se refleja en que de los 15 modelos de autos y camionetas más vendidos en abril, 11 fueron de producción nacional, encabezados por el Fiat Cronos que desde el año pasado es el modelo más vendido del país con el 10,7% del mercado pero además con la mayor integración de autopartes locales, ya que alcanza el 50% del vehículo.



A este sedán fabricado en la planta de Stellantis en Córdoba le sigue como el más vendido el Peugeot 208, que se produce en la terminal del mismo grupo en la localidad bonaerense de El Palomar que logró una participación de mercado de 10,5% y de la misma manera supera la integración de autopartes por sobre el 45% de su composición.



Así, entre los cinco más vendidos y que son de origen nacional se suman tres pick ups: la Toyota Hilux que sale de la planta de la marca japonesa de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires; la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger, ambas de las plantas ubicadas en la localidad bonaerense de General Pacheco, como parte de un segmento de alta especialización en la industria nacional.



En el sexto lugar de patentamientos de abril se ubicó el primer modelo importado; se trata del Toyota Etios que junto con el Toyota Yaris, son los únicos dos vehículos fabricados fuera del país dentro de la lista de los diez primeros.



Los nacionales que completan esa nómina son la Renault Kangoo !!, el Renault Sandero y la pick up Nissan Frontier, los tres producidos en sus diferentes versiones en la misma planta industrial de Santa Isabel que la alianza global de las dos marcas comparten en la provincia de Córdoba.



Finalmente, hasta los 15 más patentados se suman como modelos nacionales el Chevrolet Cruze que se fabrica en la planta de GM en la localidad santafesina de Alvear, el Renault Logan que llega al mercado también desde Córdoba; y la SUV Chevrolet Tracker de más reciente inicio de producción en la misma planta ubicada en proximidades de la ciudad de Rosario.



La alta participación de modelos locales se enmarca en un primer cuatrimestre que cerró con un crecimiento del 26,9% en la producción, 21% en las exportaciones y 12% en las ventas mayoristas locales, de acuerdo a cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).



En similar sentido, la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, analizó que el sector automotriz muestra en los últimos años tras la pandemia "un desempeño muy positivo: durante el 2021 la producción aumentó un 69% y las exportaciones un 88% mientras que en el 2022 la producción creció un 23% y las exportaciones un 24%".



"Del total de patentamientos en el país la participación de vehículos de producción local aumentó constantemente pasando de un promedio de 32% durante los años 2015 a 2019, a un promedio del 50,7% durante los años 2020 a 2023" con datos hasta abril 2023.



El crecimiento de los patentamientos del sector automotriz obedece, entre otros aspectos, a "la producción de vehículos más competitivos y con más tecnología logrando bajar la brecha de estándares y principalmente generando más oferta de autopartes nacionales y vehículos nacionales, impulsado por políticas públicas de desarrollo del sector".



En ese marco, Estado e industria están pensando en lo que viene, que es el pasaje que está encarando todo el mundo a vehículos híbridos y eléctricos, para lo cual se trabaja con toda la cadena en un nuevo marco de acuerdo y legislación.



Fuentes del sector automotor explicaron que "las restricciones en las importaciones que encuentran las marcas redujeron la oferta de varios modelos al mercado local, lo que es cubierto con un incremento del patentamiento de la producción local para lo cual las terminales reflejaron que están a la altura de la coyuntura para alcanzar este año un volumen de al menos 425.000 unidades vendidas".



En ese mismo sentido, entendieron que de regularizarse los permisos de importación se podrían sumar ventas por unas 10.000 unidades mensuales en promedio, es decir el equivalente a un mercado de más de medio millón de unidades.



"El sector continúa consolidando el escenario previsto de incremento en producción y exportaciones en línea con el escenario proyectado a principios de año", señaló Martín Galdeano, presidente de ADEFA en los últimos días al darse a conocer que en abril la producción nacional de vehículos alcanzó las 54.399 unidades, es decir un volumen 24,1 % superior al del mismo mes del año anterior.



En tanto, también en abril los patentamientos alcanzaron las 34.311 unidades, lo que muestra una suba interanual del 7,7%.