Velaron y cremaron a su papá, pero la morgue les informó que se habían equivocado de cuerpo y serán indemnizadas

viernes, 5 de mayo de 2023 17:59

Dos hermanas velaron y cremaron a su papá en 2019 y ahora serán indemnizadas por el Estado de Mendoza luego de que la morgue les haya informado que se equivocaron de cuerpo. R.P. de 64 años había desaparecido el 30 de septiembre de 2019 y su cuerpo apareció el 2 de octubre de ese mismo año en un descampado. Ante las circunstancias dudosas en las que se lo halló la fiscal Claudia Ríos inició una investigación para saber las causales de muerte.

Horas más tarde, la Morgue Judicial de la provincia confirmó que el hombre murió por un paro cardiorrespiratorio por lo que la familia le solicitó al Municipio de Guaymallén obtener los beneficios de gratuidad ya que no podían afrontar los gastos del sepelio. Al día siguiente les entregaron el cuerpo a la familia pero desde ese momento comenzaron los dolores de cabeza para las hijas del fallecido.

Desde la morgue les explicaron que no podían ver el cuerpo de su papá por el avanzado estado de descomposición que tenía, motivo por el cual tampoco no podían hacer el velorio a cajón abierto. La familia aceptó y tras el velatorio lo llevaron a cremar. El día después de la despedida llamaron desde la morgue para informarles que el cuerpo que habían despedido "no era el de su papá y admitieron que hubo una equivocación".

En ese momento la situación se tornó terrorífica ya que por ese error se había cremado a un NN. El director del Cuerpo Médico Forense y la fiscal les explicaron que "se había tratado de una confusión, ofreciéndoles que si querían velar al verdadero cuerpo del hombre se harían cargo de los gastos".

Las hijas aceptaron pero cuando finalizó el calvario decidieron denunciar por daños y perjuicios al Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, al Ministerio Público Fiscal y a la provincia de Mendoza. Desde un principio reclamaron cuatro millones de pesos de indemnización pero la jueza del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada aceptó la gravedad de los hechos pero no el monto total solicitado.

"El error cometido por el Estado debió agravar el dolor de las hermanas pero no con la magnitud que las mismas indican pues, entiendo que el verdadero dolor lo generó la muerte de su padre y el estado de zozobra que vivieron mientras se encontró desaparecido", sostuvo la magistrada. De esta manera anunció: "Tendré en cuenta los valores que se publican en internet para realizar un viaje por seis o siete días, con pasaje y estadía completa, a las cataras del Iguazú y en tal sentido otorgaré la suma de 300 mil pesos a cada una".

En un comienzo las hermanas manifestaron en su presentación que "a causa de una confusión que hubo con el cadáver del progenitor se han visto gravemente lesionadas en su integridad moral ya que, en razón del error, debieron velar y cremar inicialmente el cuerpo de una persona que no era el de su padre y luego volver a revivir esos momentos dolorosos con el verdadero cadáver del padre"