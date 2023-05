María Eugenia Vidal definió que no será precandidata a presidente por el PRO

jueves, 4 de mayo de 2023 19:33

Finalmente, María Eugenia Vidal definió que no será precandidata presidencial del PRO y ahora la disputa por la Casa Rosada en el partido amarillo se dirimirá entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La diputada nacional confirmará su decisión durante una entrevista televisiva donde, además, daría una clara señal de que no aspira a convertirse en precandidata a jefa de Gobierno porteña, una alternativa que era imaginada como la solución para evitar que haya dos postulantes del PRO en las PASO.

La ex gobernadora entendió que no tenía ni la imagen ni la intención de voto para competir por el Sillón de Rivadavia. Sumado a esto, el pulgar a una eventual postulación se lo terminó bajando Mauricio Macri, muy activo en la interna del partido que fundó. El ex presidente realizó un llamado desde uno de los parques de diversiones de Disney, a dónde llevó de paseo a su hija Antonia, y fue tajante sobre que Vidal no debería ser de la contienda electoral este año ni para presidente ni para jefa de Gobierno: “Hasta acá llegamos, no hay más lugar. En la Ciudad el candidato es Jorge Macri”.

Lo que llamó la atención del ex mandatario es que esta fue la tercera vez que Vidal le preguntó si la apoyaba y Macri no pudo disimular su hartazgo. En un modo categórico y casi molesto, el ex jefe de Estado le espetó: “Te lo dije tres veces, no contás con mi apoyo”.

Quienes conocen a la ex gobernadora aseguran que luego de bajarse de toda competencia este año, su nuevo sueño es ser presidenta de la Cámara de Diputados en un posible próximo gobierno de Juntos por el Cambio.

Sumado a esto, Vidal también siente que al ser joven y tener tiempo, aún no es momento de su candidatura presidencial. Está convencida de que su experiencia de estos meses le sirvió para recorrer el país y hablar con la gente en las provincias, y que eso va a seguir haciéndolo. Por eso, irá a apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio en el interior. Además, tampoco quería seguir generando ruidos en el PRO y cree que con esta decisión se descomprimirá la interna.

La ex mandataria bonaerense también definió no competir en CABA. Cree que hay candidatos instalados y no hay un pedido de nadie para que se sume otro postulante. Sobre todo, porque cree que tiene que haber un solo candidato del PRO en el distrito porteño. Si el partido decide que debe ser Jorge Macri, lo apoyará y lo mismo con Quirós. Pero, en su opinión, debe ser un solo candidato.

Un colaborador cercano a la diputada confió a Infobae que ella misma explicó que no le daban los números para ganarle a Jorge Macri y que este escenario formó parte de una conversación con los principales dirigentes de la coalición.

Este mismo jueves, Rodríguez Larreta dio otro gesto de apoyo a su ministro de Salud, en el medio de la interna por la sucesión porteña, al asegurar que “hoy los candidatos son Fernán Quirós y Jorge Macri”.

“Ya lo dije claro, hoy el PRO tiene dos candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, al día de hoy es candidata a Presidenta, es una decisión de ella. Yo la valoro muchísimo, la respeto muchísimo y es una de las mejores dirigentes políticas que tiene la Argentina. Y además tengo una relación y afecto personal de décadas, pero son decisiones de ella”, sostuvo el mandatario, en lo que podría interpretarse como una manera de cerrarle la puerta a la ex gobernadora bonaerense en la pelea por la jefatura de Gobierno.

El jefe de Gobierno sigue apoyando a Fernán Quirós como su candidato

Vidal se había mostrado entusiasmada en los últimos meses con su eventual precandidata a Presidente, a partir de algunas encuestas que indicaban que tiene un alto nivel de conocimiento en el interior del país, varias de las cuales recorrió a lo largo de este año.

Sus voceros aseguraban que quiso conocer de primera mano las realidades locales para elaborar una propuesta nacional. Sin embargo, la fría realidad de los números le puso un límite a su ilusión de competir por la sucesión de Alberto Fernández. Una encuesta de Synopsis difundida el viernes pasado reveló que tiene una intención de voto de 3 puntos, un número bajísimo para una dirigente que tuvo durante los últimos años una altísima exposición pública.

“La Leona” acumula una serie de desaciertos políticos. En 2019, luego de cuatro años de gestión (que ejerció desde una oficina en CABA), sufrió una catastrófica derrota contra Axel Kicillof. A partir de ese momento, estuvo más de un año desaparecida del mapa político. No se la vio en ningún lado ni se la escuchó fijar posición sobre cuestiones de agenda. Recién en 2021 volvió a leerse su nombre en los diarios cuando Rodríguez Larreta la ungió como candidata a diputada nacional.

Fuente: Infobae