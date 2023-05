Colectivos en alerta: fracasó la reunión con empresarios y aseguran que el paro depende de UTA

lunes, 29 de mayo de 2023 16:48

La tensión sigue marcando al sector del transporte público de pasajeros y se define esta tarde si UTA va al paro este martes 30 de mayo. En tanto, el sector empresario anunció que fracasó la reunión con el Ministerio de Transporte y aseguran no tener fondos suficientes para pagar el aumento salarial a choferes; el reclamo que motoriza la medida del alcance nacional.

Este lunes, desde AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor) anunciaron que "luego de la reunión que tuvimos en el día de hoy 10:30 hs (Cámaras empresarias con autoridades nacionales) en @MindeTransporte, (...) la situación sigue igual. Se requieren $6.200 millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($25 adicional por pasajero). No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios".

Luego de la reunión que tuvimos en el dia de hoy 10:30 hs (Cámaras empresarias con Autoridades nacionales) en @MindeTransporte la situación es igual que la descripta en el video de abajo. Se requieren $ 6.200 Millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA… https://t.co/fPNCo8mshL — aaeta (@aaeta_arg) May 29, 2023

En ese sentido, fueron categóricos: "el paro de este martes 30 depende de UTA".

En este contexto, según fuentes oficiales informaron a Cronista, desde las 16 hay una audiencia virtual y la conciliación obligatoria legalmente se puede extender por 5 o 10 días más, tras la original antepuesta el jueves 18 de mayo pasado. Las cámaras de empresarios del transporte automotor, de acuerdo a lo que adelantaron, no llevarán ninguna propuesta distinta.

En las próximas horas se conocerá si la medida prospera en todo el país o seguirán las negociaciones en conciliación.