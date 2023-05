ANSES: calendario de pago completo de junio

lunes, 29 de mayo de 2023 10:11

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya lanzó el calendario de pagos de junio 2023 completo para todos los beneficios que dependen de ésta y que llegará con un aumento del 20,92 por ciento. Es decir, jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Vale destacar que los jubilados y pensionados con la mínima también cobrarán junto a su salario, la primera cuota del refuerzo mensual (o bono) y el medio aguinaldo. El refuerzo es de 15 mil pesos para los haberes de junio, 17 mil pesos para los de julio y 20 mil pesos para agosto.

El beneficio se dispuso a través del decreto 282/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y corresponde a los jubilados de la Anses y ex cajas provinciales transferidas, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Asimismo, se establece el pago de una suma adicional de 5 mil pesos para aquellos jubilados que perciban hasta el equivalente a dos haberes mínimos, aunque con un piso que varía según el mes.

¿Quiénes cobrarán cada bono?

Para los haberes de junio, el refuerzo de 15 mil pesos será para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones, perciban un monto menor o igual a 70.938,24 pesos y de 5 mil pesos para quienes cobre entre 80.938,24 pesos y 141.876,48 pesos.

En el caso de los que perciban haberes entre la franja de 70.938,24 pesos y 80.938,24 pesos, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los 85.938,24 pesos.

Del mismo modo, para quienes cobren más de 141.876,48 pesos y hasta 146.876,48 pesos, el monto del refuerzo será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la última suma.

Los 17 mil pesos del refuerzo de julio se pagarán también a quienes perciban un haber total menor o igual al mínimo, pero en este caso el tope sube en 2 mil pesos, para ubicarse en 82.938,24 pesos, que a su vez pasa a ser el piso de los beneficiarios que tendrán derecho a cobrar el refuerzo de 5 pesos.

Quienes cobren más de la mínima y hasta 82.938,24 pesos, recibirán un refuerzo equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los 87.938,24 pesos, en tanto no habrá modificaciones en los parámetros del refuerzo para quienes cobren un haber similar a dos jubilaciones mínimas.

En agosto, el refuerzo será de 20 mil pesos y el piso para los beneficiarios del refuerzo de 5 pesos subirá a 85.938,24 pesos, manteniéndose el tope de 141.876,48 pesos.

Para quienes cobren más de la mínima y hasta 85.938,24 pesos, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar los 90.938,24 pesos, mientras que se mantendrá el mínimo y el máximo para quienes cobren el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

¿Cuánto cobran los otros beneficios?

Por invalidez: 49.687 pesos.

Madres de siete hijos o más: 89.134 pesos.

Por Vejez: 49.687 pesos.

PUAM (adulto mayor): 56.778 pesos.

Menos las madres de siete hijos o más, los otros pensionados cobrarán el bono refuerzo de 15 mil pesos.

AUH con un hijo de hasta 14 años: 48.911 pesos.

AUH con un hijo con discapacidad: 48.911 pesos.

Dos hijos: 29.964 pesos.

Tres o más hijos: 44.947 pesos.

¿Cuándo cobro?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 1 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 2 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 5 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 6 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 7 de junio.

Jubilación y pensión con ingresos que no superen los $ 70.962:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 12 de junio.

DNI terminados en 3: 13 de junio.

DNI terminados en 4: 14 de junio.

DNI terminados en 5: 15 de junio.

DNI terminados en 6: 16 de junio.

DNI terminados en 7: 21 de junio.

DNI terminados en 8: 22 de junio.

DNI terminados en 9: 23 de junio.

Jubilados y pensionados que superen los $ 70.962:

DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 29 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio.

Asignación Universal por Hijo (AUH):

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 12 de junio.

DNI terminados en 3: 13 de junio.

DNI terminados en 4: 14 de junio.

DNI terminados en 5: 15 de junio.

DNI terminados en 6: 16 de junio.

DNI terminados en 7: 21 de junio.

DNI terminados en 8: 22 de junio.

DNI terminados en 9: 23 de junio.

Asignación Familiar (SUAF):