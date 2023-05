Emotiva despedida en Córdoba a Benjamín Gamond, asesinado a machetazos en México

martes, 23 de mayo de 2023 11:09

Familiares, amigos y cercanos a Benjamín Gamond, el joven asesinado a machetazos en México, hicieron una emotiva ceremonia en el Tala Rugby Club en Córdoba para despedirlo.

Después de que haya repatriado su cuerpo, los allegados al chico de 23 años decidieron hacer una reunión privada en el club donde Benjamín jugó durante años al rugby.

La despedida se realizó al lado de la cancha principal donde Gamond disputó varios partidos. Allí ubicaron un altar con la urna que contenía las cenizas, velas, flores y un cuadro con su foto.

“Te amo, hijo querido, y siempre te voy a amar”, expresó su mamá a través de una carta que leyó en la ceremonia María, hermana de Benjamín.

A su vez Marcos Gamond, su hermano, habló del atacante, Cruz Irving Martínez Flores de 21 años: “No nos sirve de nada quedarme con la cuestión violenta de que al tipo este lo prendan fuego, algo que de hecho casi sucede en la isla: lo lincharon, lo agarró la gente del lugar. Eso no me va a devolver a mi hermano ni me va a sanar nada. Creo que nos va a dejar mejor recuerdo despedirlo así acá, de la mejor forma, y seguir adelante”.

En su relato, explicó como fue que Benjamín se fue hasta México hace un año y medio: “La pandemia lo sacó un poco de eje y ahí empezaron a buscar otras opciones y decidieron ir hasta allá. Se fueron a ese país por una cuestión del idioma. Yo hablé con él unos días antes y le dije: ‘Andá. Probá, si total sos pendejo. Es el momento. Y se encontró con un destino inexplicable”.

Quién también habló durante la ceremonia fue Leonardo Graci, presidente del club: “Es un momento especial, al que no estamos acostumbrados. La familia nos pidió que ésta, su segunda casa, fuera el lugar para realizar este homenaje sencillo, pero no menos significativo. Acá estamos, acompañándolos y tratando hacerles sentir nuestro cariño”.

El viernes 12 de mayo Benjamín Gamond, Santiago Lastra y Macarena González fueron atacados a machetazos por un instructor de surf de 21 años en México.

Cruz Irving Martínez Flores quedó detenido en el lugar y en estos momentos está imputado por homicidio y lesiones. Tanto Macarena como Santiago, sobrevivientes del ataque, estuvieron presentes en la despedida.

A través de una carta por redes sociales Macarena le dedicó unas palabras a su amigo: "Benjamín: intentaba escribirte y no me salía. Entonces empecé a tirar todo lo que sentía en una nota. Y así lo voy a dejar", comenzó.

"Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico. Tu vida, un salto extremo. Benjamín sonrisa, rulitos, gula, gruñón, corazón. Siempre al límite. Siempre tirándote de todos los árboles que existan. Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso", continuó.

También recordó grandes momentos con él: "Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante como si estuvieras saltando conmigo. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa. Millón de cosas por hacer, pero quién nos quita las miles que hicimos. Si al final siempre la vivíamos".

"Te fuiste tranquilo, siempre en paz. Pero no te fuiste a ninguna parte. Porque te siento en todos lados. Y aunque ahora duela mucho, nunca voy a dejar de nombrarte y celebrarte. Porque quedamos vivos en la gente que amamos".

Por último, sostuvo: "Te juro que me voy a meter al mar, y con miedo lo voy a hacer igual. Mucha vida y mucha fiesta. Tanto amor que no entra en ningún lado. Tanta magia que las palabras no lo explican. GRACIAS. Te voy a extrañar por siempre mi hermanito Menjamín".