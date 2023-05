Cambio drástico: emitieron alerta por vientos y nevadas en seis provincias

martes, 23 de mayo de 2023 10:30

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas amarillas por vientos con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora para sectores de Mendoza, Río Negro y Chubut; por viento Zonda para localidades de La Rioja y San Juan; y por nevadas para las zonas cordilleranas de Mendoza y Neuquén, a la vez que rige una advertencia por niebla que provoca "significativa reducción de visibilidad" para gran parte de la provincia y ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.



Según el pronóstico del organismo, la alerta amarilla por vientos afecta a la Patagonia en el centro y oeste de Río Negro y en casi todo el territorio de la provincia de Chubut, con excepción del extremo oeste cordillerano.



El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.



La alerta nivel amarillo que implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" también se extiende a una porción de Mendoza, en la cordillera de San Carlos y de Tunuyán.



Esta región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, por lo que el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.



Esta mañana también regía otra alerta amarilla por viento Zonda para las zonas precordilleranas de Iglesia y Jáchal, en San Juan; y las precordilleras de Coronel Felipe Varela y General Lamadrid situadas en La Rioja.



El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 40 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, según precisó el SMN.



Para la población de estas zonas, el SMN recomendó asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse lejos de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas; no estacionar vehículos bajo los árboles, y mantener las casas cerradas de la manera más hermética posible.



A su vez, este martes regía una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para toda la cordillera de Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros.



Además, el fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.



Por las nevadas, el servicio meteorológico recomendó a los habitantes evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.



Por otro parte, el SMN emitió hoy una advertencia de color violeta por niebla que comprende a la ciudad de Buenos Aires, la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el centro-este y sur de Córdoba y el este de La Pampa.



El nivel violeta significa "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", detalló el organismo nacional.



El área será afectada por neblinas y bancos de niebla que provocarán "una significativa reducción de visibilidad", por lo que el SMN recomendó evitar circular y, si la niebla irrumpe durante la conducción, pidió mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar a otros.



También, el organismo remarcó la importancia de encender las luces bajas y las antiniebla; reducir la velocidad; y estacionar en un lugar seguro, que no sea sobre banquinas o calzadas.