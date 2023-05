La producción de industria pyme subió 0,4% interanual en abril

domingo, 21 de mayo de 2023 13:57

La producción de la industria manufacturera pyme subió 0,4% interanual (i.a.) en abril, a precios constantes, con lo que acumuló un crecimiento de 1,8% en el primer cuatrimestre del año respecto del mismo período de 2022, de acuerdo al último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Sin embargo, en la comparación mensual, la industria pyme en abril registró una baja de 1,9% respecto de marzo.



De acuerdo a CAME, "la aceleración de la inflación puso más dificultades para conseguir insumos y el 58% de las industrias consultadas manifestaron faltantes y demoras en las entregas".



También "hubo más especulación entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercadería esperando el techo del dólar", argumentaron.



En relación al uso de la capacidad instalada de las empresas, en abril se redujo muy levemente, de 73,3% en marzo a 73,2%, en línea con la dinámica del sector, marcada por bajo crecimiento e inversiones en compás de espera.



En ese sentido, los niveles más elevados se encontraron en “Papel e Impresiones” (76,4%), y los más bajos en “Metal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte” (71,3%), de acuerdo a los resultados del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra de 384 industrias pyme a nivel federal.



Por sectores, en abril la mejor performance la tuvo el sector de Indumentaria y Textil, con un crecimiento anual de 6,9% en su producción, también a precios constantes.



En cambio, la mayor baja tuvo lugar en el rubro de Papel e Impresiones, con una caída de 12,7% anual.



En cuanto a la evolución sectorial del acumulado del año (enero-abril), la mejor performance la viene teniendo Alimentos y Bebidas con un aumento de 5,5% frente a los mismos meses del año pasado, y la peor Papel e Impresiones con una retracción de 10,6%.