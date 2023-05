Alberto Fernández y su distanciamiento de Cristina Kirchner: "propuso imponer ideas y no estuve de acuerdo"

domingo, 21 de mayo de 2023 11:14

El presidente Alberto Fernández se mostró confuso respecto a las definiciones electorales que brindó la vicepresidenta Cristina Kirchner, acerca de la elección de tercios que caracteriza, y afirmó que el oficialismo debe trabajar para "fidelizar el voto propio" y conquistar "una mayor acumulación de adhesiones". Además, en un claro mensaje a la mayoritaria socia del Frente de Todos reiteró que "hubo un solo" Juan Domingo Perón.

"No logro entender qué significa 'garantizar el tercio'. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito. ¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos?", planteó en declaraciones al Diario AR, y agregó: "A mi juicio, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones. El secreto es romper los tercios".

Los dichos llegan a días de que el Presidente convocara a participar del acto del 25 del corriente mes, en Plaza de Mayo, organizado por fuerzas kirchneristas, donde su vicepresidenta será la única oradora del evento. Si bien aún se desconoce si asistirá o no, el viernes, realizó un llamado en redes a escuchar a la exmandataria.

Desde el inicio de la gestión, su relación estuvo marcada por estadios de tensión entre las partes, y llegó a límites que el Frente de Todos logró sortear. Al igual que la titular del Senado, el jefe de Estado detectó el inicio de las diferencias, pero lo atribuyó a las intenciones de Cristina Kirchner de "imponer una serie de ideas" con las que se mostró en desacuerdo.

"Ahí es donde se produjo el click", subrayó y señaló la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como episodio máximo.

A pesar de eso, aclaró: "Cristina no es corrupta, yo la conozco. Eso lo puedo afirmar sin dudar. No lo es. Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública, pero los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos, por eso me parece que hay que hacer la diferencia".

Consultado sobre su distanciamiento con la exmandataria, Fernández develó que "esperaba que eso no ocurriera" porque se mostró sincero en el momento en el que se le propuso ser candidato a presidente respecto a sus intenciones de gestión, y confesó: "Con Néstor [Kirchner] me unía un vínculo personal fuerte, francamente le dije que yo no quería volver a tener problemas de distanciamiento con la familia Kirchner, porque me dolía por el recuerdo que tengo de Néstor, sobre todas las cosas. Pero bueno. El hombre propone y Dios dispone".

Definiciones electorales y el futuro del Frente de Todos

El mandatario insistió en garantizar unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), previstas para el 13 de agosto, del espacio, con la intención de "generar una gran movilización militante" y promover una mayor adhesión. "Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane", definió.

"Creo que es hora de que el espacio se democratice. Democratizar quiere decir que las estructuras no gobiernen y lo haga la decisión de la gente que nos sigue. Como consecuencia de esa democratización, puede haber tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan. No creo que eso sea incompatible con la posibilidad de que nuestros candidatos acuerden puntos de coincidencia mínimos a modo de programa de gobierno", desarrolló.

Asimismo, se preguntó: "La única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote".

Por último, Alberto Fernández pidió "confrontar con el poder, especialmente la política, que es una disputa de intereses entre los que trabajan y los poderosos, para ponerlo en términos absolutos", y remarcó: "¿A quiénes representamos nosotros? A los que trabajan. ¿Quiénes representan los intereses de ellos? Más que nadie, (Javier) Milei, que no es antisistema, sino la consolidación del sistema; después, Juntos por el Cambio, que son socios de los poderosos".

"Entonces, cuando Ofelia [Fernández] dice 'hay que confrontar más', sí, pero para eso hay que tener más fortaleza política y más unidad en el espacio. Hay que dejar de discutir cuestiones ociosas", concluyó en sintonía con lo expresado por el ministro de Economía, Sergio Massa.