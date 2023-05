Será obligatorio para los funcionarios provinciales capacitarse sobre Malvinas

martes, 2 de mayo de 2023 14:13

Los funcionarios públicos de todas las provincias del país serán capacitados de manera “obligatoria, periódica y permanente” en la “cuestión de las Islas Malvinas”, según quedó establecido en la última reunión del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional realizada durante las últimas jornadas en la ciudad de Resistencia, Chaco.



El organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y del que participan representantes de todas las jurisdicciones provinciales, decidió adherir a la ley 27671 que estableció la misma capacitación para todos los funcionarios nacionales.



A su vez, el Consejo resolvió invitar a los municipios de cada provincia para que tomen una decisión similar.



La medida fue adoptada en el marco del tercer plenario del órgano federal y dentro de la Comisión Especial Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que preside la provincia de Tierra del Fuego.



El Consejo también dispuso que en las relaciones internacionales que establezca cada provincia deberán figurar dentro de su agenda “los principios rectores” de la política exterior argentina sobre la causa Malvinas, incluyendo “argumentos históricos, principios del derecho internacional y el abordaje del conflicto en el ámbito de la Naciones Unidas”.



En ese sentido, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, explicó que “en los últimos tiempos hemos visto con particular preocupación cómo algunas provincias avanzaban con agendas bilaterales con el Reino Unido, y si bien nuestras constituciones nos facultan a relacionarnos con distintos actores internacionales, estas situaciones abiertamente entran en conflicto con los lineamientos de nuestra política exterior”.



El funcionario fueguino también aprovechó la oportunidad para denunciar la “violación por parte del Reino Unido a los principios elementales del Derecho Internacional Humanitario”, al “congelar el inicio de la tercera etapa del proceso de identificación de soldados fallecidos durante la guerra de 1982”.



“Lo hacen como una represalia a la decisión del Gobierno Nacional de poner fin al llamado “Acuerdo Foradori-Duncan” (que concedía derecho a los británicos sobre el manejo de los recursos naturales de las islas). No puede haber mayor bajeza y ello debería interpelarnos acerca de si no es momento de avanzar quizás con otras herramientas para poner fin a semejante atropello a la memoria de nuestros héroes, y principalmente a sus familias que a más de cuatro décadas de finalizada la guerra aun no lo logran encontrar la paz", analizó Dachary.



Al respecto, el secretario recordó “el rol de los chaqueños y de sus familias” durante el conflicto y en especial “a aquellos sesenta que quedaron en nuestras islas”.



Sobre la creación del Consejo Federal, el funcionario dijo que “ha sido muy importante” por tratarse de un ámbito en el cual analizar “elementos claves en los procesos de internacionalización que estamos llevando adelante, pero principalmente para Malvinas, ya que entendemos que necesariamente la cruzada contra el colonialismo que llevamos adelante desde Tierra del Fuego debe ser federal y orgánica”, concluyó.



El Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional fue creado mediante Decreto 741/2020, y su objetivo es funcionar como foro de intercambio, consultas, asesoramiento y coordinación entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las cuestiones atinentes a “la proyección internacional, la integración regional, la promoción de las exportaciones, la atracción de inversiones y la cooperación internacional”.