Vacunatorio VIP: pidieron la indagatoria de Ginés González García y otros funcionarios

Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodriguez pidieron la indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo del vacunatorio VIP, que motivó su salida del Gobierno. En un escrito de 100 carillas, al que tuvo acceso Infobae, los fiscales también reclamaron que sean citados el ex titular del Hospital Posadas Alberto Maceira, María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas), Marcelo Guille (fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (en ese momento era Subsecretario de Estrategias Sanitarias).

A todos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los arti´culos 248 y 261 del Co´digo Penal. “La sustraccio´n se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendi´a u´nicamente la inoculacio´n del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estrate´gico”, dice el dictamen.

Entre los “vacunados vip” aparecía el procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien luego justificó haber recibido la vacuna contra el coronavirus bajo la figura de “personal de salud”. “Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, dijo en ese momento. Llamativamente, Zannini no aparece mencionado en el dictamen de los fiscales aunque sí aparece su mujer, Patricia Alsua, a quien se le aplico´ una dosis el 26 de enero de 2021.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Zannini encajaría, al menos para los investigadores, dentro del concepto de “personal estratégico”.

