Elecciones 2023 Rodríguez Larreta: “Cristina no va a ser candidata porque no la vota nadie" El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente de la Nación, dijo que a la expresidenta Cristina Kirchner "no la votan porque el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner ha sido un fracaso: 8,4% de inflación".