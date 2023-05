ANSES: cómo tramitar el cobro de hasta 85 mil pesos extras

jueves, 18 de mayo de 2023 08:38

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece créditos de $85.000 a madres de entre 18 y 78 años con 7 hijos o más que cobren a Pensión No Contributiva (PNC).

Los beneficiarios podrán conseguir los créditos a través de la plataforma web Mi ANSES y recibir dinero luego de cinco días hábiles.

Los créditos que dispone ANSES pueden ser desde $5.000 hasta los $85.000 y cuentan con un plazo de devolución en hasta 48 cuotas con una tasa fija del 29%.

Requisitos de los créditos de ANSES

-Residir en el país.

-Ser mayor de 18 años.

-Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Además, es condición que el monto de la cuota mensual no exceda el 20% de los ingresos mensuales de la solicitante.

Tener DNI y CBU a nombre de la titular.

Quiénes más pueden conseguir el crédito de ANSES

Otros grupos que son compatibles con la línea crediticia son: jubilados y pensionados; titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez; titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijas e hijos; titulares de PNC por invalidez; titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y titulares de pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos.

¿Cómo sacar un préstamo en ANSES?

Paso a paso para solicitar un préstamo a través de la plataforma web Mi ANSES:

-Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Elegí la opción " Créditos ANSES"- Solicitar crédito - Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos

-Completar la solicitud con tu DNI, CBU dónde vas a cobrar, monto del crédito y cantidad de cuotas.

-Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Cómo saber cuántas cuotas debo del crédito de ANSES

-Ingresar al sitio web de ANSES con CUIL y clave de Seguridad Social.

-Hacer clic en " Créditos ANSES"

-Luego seleccionar "Consultar monto de la cuota" y la prestación del crédito que corresponda al préstamo que hayan solicitado.

Durante este mes, la entidad mantiene vigente un reintegro de hasta $1.000 para cada compra realizada con la tarjeta de débito donde los titulares cobran sus prestaciones sociales.