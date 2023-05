Tras el hackeo, continúa la falla del sistema para validar recetas médicas en forma digital

martes, 16 de mayo de 2023 21:12

El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, confirmó hoy que "continúa" el problema para validar en forma digital las recetas de medicamentos con cobertura de prepagas y obras sociales, luego del hackeo que sufrió la empresa que administra el sistema.



Farmalink Bizland, la empresa que administra el sistema de validación online de recetas médicas, había adelantado que se solucionaría el inconveniente, pero el problema informático permanece y la Confederación Farmacéutica Argentina no recibió "una nueva notificación" sobre el estado de la situación.



"En la jornada del lunes se avanzó en la recuperación del sistema y en la mañana del martes se realizarán las pruebas pertinentes para que vuelva a estar operativo en las últimas horas de la tarde", comunicó la empresa, que informó que el problema que "afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación on-line de consumos de Salud".



"El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está siendo afectada la posibilidad de validación desde las Farmacias y prestadores de Salud", indicó.



Además, Farmalink Bizland dio cuenta sobre que radicó una denuncia penal, ya que fue "víctima de un delito extorsivo perpetrado por una organización delictiva internacional que se valió de una vulnerabilidad de los sistemas de un proveedor de la compañía".



El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, pidió "celeridad para que se solucione el problema informático".



"El problema es en todo el país porque los prepagos tienen pacientes en todo el país y afecta la obra social de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba y algunos servicios en Chubut. El impacto es grande, estamos hablando de millones de pacientes", dijo en diálogo con Télam.



Sobre el problema, detalló a través de un comunicado: "Las farmacias estamos sufriendo un proceso de no poder autorizar de obras sociales provinciales, el IOMA, la Obra Social provincial de Mendoza y de Córdoba, más prepagos como Swiss Medical, Galeno, Medifé, Omint, entre otros".



Para dar respuesta a la situación pidió "dispensar provisoriamente de forma manual" en las farmacias, es decir, sin validar la receta.



"Para eso necesitamos que los prepagos y obras sociales tomen el compromiso de que cuando la farmacia presente esas recetas les sean abonadas en tiempo y forma", sostuvo.



En los casos en los que los financiadores pidan a los pacientes abonar el medicamento ya que luego les será reintegrado el monto, "la farmacia también va a dar los elementos necesarios", indicó Pesenti.



"Nosotros vamos a estar entregando los medicamentos porque hay una necesidad imperiosa de los pacientes de adquirirlos", concluyó.