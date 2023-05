Se oponen a elevar a juicio oral la causa del atentado contra Cristina Kirchner

martes, 16 de mayo de 2023 18:03

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó hoy su oposición a que se envíe a juicio oral solo la parte central de la investigación del intento de magnicidio porque "elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad".



Los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron un escrito de unas cien páginas en el que sostuvieron que resta producir pruebas importantes y señalaron no es momento de elevar a juicio a los acusados Fernando Sabag Montiel, el autor material del hecho, su coautora Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como partícipe secundario.



"Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral", señalaron los abogados en el escrito presentado ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti.



Los abogados que encabezan la querella de la exmandataria fueron críticos con la actuación de la jueza y con el desarrollo de la investigación, a la vez que remarcaron que existen líneas de investigación pendientes que podrían servir para aclarar si los autores materiales del hecho tuvieron por detrás a otros autores intelectuales.



El escrito comienza con una muy fuerte crítica vinculada a la pérdida de información del teléfono se Sabag Montiel, cuestiona también la supuesta demora en la detención de Brenda Uliarte y luego avanza por otras decisiones que la querella le cuestiona a la jueza, como el tratamiento de denominada "pista Milman".



"Lo expresado hasta aquí da cuenta de que lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una 27 investigación. La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes", aseguraron los abogados Ubeira y Aldazabal en el escrito presentado.



"Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque", continuaron.



"Sin embargo, resta saber cosas que podrían agravar su situación y, más importante aún, servir para clarificar lo sucedido y encontrar la verdad, objetivo central de la instrucción. Por ejemplo, todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?", se preguntaron los abogados.



Sobre el hecho en sí mismo, no hay dudas: "El día 1 de septiembre de 2022, a las 21:00 horas, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de CABA, Fernando André Sabag Montiel se acercó a Cristina Fernández de Kirchner, sacó una pistola Bersa, calibre .32 auto, modelo Lusber 84, numeración "25037" y gatilló a la altura del rostro de la Vicepresidenta. A pesar de que el arma estaba cargada con cinco cartuchos, la bala no salió", reconstruyeron los abogados.