Katopodis: "Si las PASO van a ser solo para discutir candidaturas, no es lo que necesitamos"

martes, 16 de mayo de 2023 14:42

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que si las PASO del Frente de Todos van a ser "solo para discutir candidaturas, no va a ser la palanca que se necesita", ya que remarcó que a la gente le van a interesar las primarias "si ven una fuerza para transformar la Argentina".

El dirigente peronista destacó que con las distintas elecciones provinciales que se fueron realizando "ahora hay resultados, ya no análisis o encuestas".

"En cada una de las provincias que se fue votando se marca una Argentina que no se ve, que no sale en las redes, una Argentina productiva, que está en movimiento, que no es la que se quiere mostrar o la de las 20 manzanas de Palermo. Hay provincias que tienen confianza, que votan para adelante, que tienen marcas muy claras de que el Gobierno anterior les frenó el desarrollo, los endeudó en dólares", remarcó el integrante del Gabinete.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional destacó que en esos comicios provinciales "la gente votó un Estado fuerte, la idea de que vamos a salir, de que hay un futuro, una Argentina mejor hacia adelante".

Al ser consultado sobre el escenario electoral del Frente de Todos de cara a las presidenciales, Katopodis expresó: "Si una PASO es solo para discutir candidaturas, no va a ser esa palanca que necesitamos. Al ciudadano le va a interesar la PASO si ven que estamos construyendo una fuerza para transformar la Argentina".

"La gente está apretando los dientes, tiene angustia, bronca, cansancio: esa bronca por querer vivir mejor la tiene que representar el peronismo. No podemos dejar que la represente Milei o la derecha", añadió.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas destacó que "la clave es cómo volver a poner el eje en cómo el peronismo no queda encerrado en la discusión de los encuestadores o los economistas, sino cómo tiene una promesa clara de Gobierno y tiene que ser algo palpable, concreto".

"Al momento en que podamos ir controlando la inflación tiene que haber una Argentina en la que se pueda vivir: no es a los hachazos, a los garrotazos como vamos a bajar la inflación, no es con eslóganes", indicó.

Tras destacar que hay baja desocupación en el país, el funcionario nacional reconoció que el desafío es "que la gente llegue con más alivio a fin de mes".

"Para eso necesitamos un Gobierno fuerte, un Frente de Todos más unido que nunca para dar las discusiones y peleas que tenemos que dar en el marco de quién se queda con el crecimiento de la Argentina", concluyó.