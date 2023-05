Para Kulfas, el plan de estabilización económica deberá aplicarlo el próximo gobierno

sábado, 13 de mayo de 2023 16:57

El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas consideró que este gobierno ya no tiene margen para aplicar un plan de estabilización económica y sostuvo que el kirchnerismo maneja la mitad del presupuesto, por lo que ese sector "no puede decir que no son parte de esta gestión".

Kulfas consideró que para combatir la inflación es necesario un plan de estabilización, pero dijo que esa tarea deberá ser encarada por el próximo Gobierno, porque se necesita "fortaleza electoral".

El ex funcionario se quejó, además, de que durante su paso por la administración recibió numerosas críticas por parte de Cristina Kirchner, como si el kirchnerismo no formara parte del Gobierno.

"Los funcionarios que responden a la vicepresidenta administraban en este gobierno cerca del 50% del presupuesto nacional, por lo cual es imposible decir que no tenían nada que ver", señaló Kulfas en declaraciones radiales.

Y reconoció que "ha habido medidas que claramente obstaculizaron un plan económico, que podrían haber evitado en parte la escalada inflacionaria".

"Un ejemplo es el tema de tarifas de electricidad y gas. Sabemos que había un equipo que respondía a la vicepresidente que obstaculizó la segmentación de las tarifas, que eso hubiese permitido seguramente bajar el déficit fiscal", precisó.

También se quejó de que "dentro del peronismo hay una idea equivocada de que hacer un plan de estabilización sería algo malo porque es recesivo, afecta a sectores vulnerables, pero si está bien hecho, si incluye medidas ortodoxas y heterodoxas, con un plan productivo que impulsa el desarrollo de exportaciones, va a tener costos pero va será positivo".

"Es una tarea para el próximo Gobierno. A este le quedan seis meses, el presidente ya anunció que no va a buscar la reelección, y este plan necesitaría un escenario de fortaleza, lo que implica un nuevo Gobierno con fortaleza electoral como para encararlo", aclaró.

Kulfas reconoció que "desde que asumió Alberto Fernández el Gobierno estuvo signado por todas las situaciones de crisis que son de dominio público. No ha tenido prácticamente un instante de paz. El inicio fue muy complicado por la crisis de endeudamiento que dejó Macri".

"Este gobierno sabemos que lamentablemente ha estado atravesado por internas. con dificultades para tener un eje común", lamentó.

Recordó que se fue del Gobierno "a principios de junio, con un dólar a 205 pesos y una inflación del 60%. La situación de tensión extrema entre el presidente y la vicepresidenta tras el acuerdo con el Fondo hizo eclosión en esa escalada del dólar que llegó a $350. Pero esa eclosión de tensión política tuvo un correlato en lo económico".