Espert anunció que será precandidato a presidente con Juntos por el Cambio

sábado, 13 de mayo de 2023 19:16

El diputado José Luis Espert se lanzó hoy como precandidato a presidente y anunció que competirá con su partido Avanza Libertad en “un nuevo espacio opositor” que “está construyendo” con Juntos por el Cambio. Fue en el marco la presentación de su último libro “La Argentina Deseada”, en la Feria del Libro.

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país”, indicó el economista durante el encuentro.

“Durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada”, afirmó Espert.

En las últimas semanas, el diputado liberal consideró que su acercamiento a la principal coalición opositora al Gobierno representa más que una alianza táctica con vistas a los próximos comicios: “Es un nuevo camino institucional para gobernar la Argentina y sacarla del lugar de miseria y marginalidad en la cual la han colocado décadas y décadas de hacer mal casi todo”, resaltó en su momento.

A fines de abril, las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), recibieron una carta de Espert en la que pedía integrar su espacio a JxC con el fin de conformar “un nuevo espacio opositor al populismo kirchnerista” frente a la agudización de la crisis económica y la inestabilidad financiera. “Visto que la economía y la sociedad argentina han entrado en un corredor de crisis cuyo horizonte puede ser el caos, aceleramos las conversaciones con JxC”, puntualizó Espert, quien se reunió el mes pasado con los altos mandos de la fuerza opositora, incluso, con Mauricio Macri.

Quiero ser presidente, por eso voy a ser precandidato a presidente por Avanza Libertad, compitiendo en un nuevo espacio opositor que estamos conformando con Juntos por el Cambio. #LALIBERTADESPERT #ESPERT2023 pic.twitter.com/lWAQvhEPjd — José Luis Espert (@jlespert) May 13, 2023

Fuente: La Nación