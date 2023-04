Ventas minoristas cayeron 0,1% en marzo y cerraron en negativo el primer trimestre

domingo, 9 de abril de 2023 10:19

Las ventas minoristas pymes descendieron 0,1% interanual en marzo, medidas a precios constantes, con lo que en el primer trimestre acumulan un declive del 0,4% frente al mismo período de 2022, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En la comparación con febrero, los comercios vendieron en marzo 0,7% más que el mes previo.



En el tercer mes del año, cuatro de los ocho rubros relevados por CAME reflejaron una merma en las ventas en el contraste interanual, liderados por Indumentaria (-10,1%).



Los cuatro rubros restantes, farmacias, alimentos, perfumería y ferretería, marcaron mejoras en las ventas.



En la suma del primer trimestre, comparado con el mismo periodo de 2022, prevalecieron los aumentos, con cuatro rubros en alza y tres en baja.



"En estos primeros meses del año, los hogares mantuvieron sus niveles de consumo en alimentos y bebidas, concretaron compras en bienes durables que tenían planificadas, especialmente electrónicos, y evitaron productos menos urgentes como indumentaria, calzados, decoración y textiles del hogar", señaló CAME en un comunicado.



El resultado surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que se releva 1.184 comercios minoristas de todo el país, que fue realizado entre el 3 y 5 de abril.