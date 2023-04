Semana Santa: el gasto de los turistas creció 18% respecto al 2022

domingo, 9 de abril de 2023 14:35

Durante el feriado largo de Semana Santa más de 2,6 millones de turistas viajaron por distintos puntos del país, con un nivel de gastos estimados en alrededor de $95.957 millones, lo que significó un nivel de consumo 18% mayor al de igual período del año previo, de acuerdo un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Según CAME, la cantidad de gente creció 1,5% frente a la Semana Santa de 2022 y el desembolso a precios reales fue 18% mayor.



"Todos los puntos turísticos del país recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y actividades recreativas", indicaron desde la entidad pyme.



En promedio, cada visitante gastó $10.650 diarios, un 12,9% más que el año pasado, a precios reales y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de la misma fecha del 2022.



Desde CAME destacaron que en lo que va del año van tres fines de semana largos, en los que viajaron un total de 6,5 millones de personas, con un gasto estimado de $229.127 millones.



Además del turismo local, "sigue siendo intenso el ingreso de turistas extranjeros sobre todo en las zonas limítrofes", señaló el informe de CAME.



Este fin de semana se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y Chile, de este último sólo en Mendoza se registró la entrada de 15.000 trasandinos, según estimaciones oficiales.