Reclamo piquetero: Desarrollo Social aseguró que "no hay ni habrá ajuste"

miércoles, 5 de abril de 2023 12:55

El Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz ratificó que no hay ni habrá políticas de ajuste tras los reclamos de Unidad Piquetera y precisó que se ha incrementado los fondos de la inversión social. "No hay ajuste. No hubo ajuste y no habrá ajuste", indicaron a NA fuentes oficiales.

“No hay ningún tipo de meta de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema sobre la política social en Argentina", desarrollaron desde el entorno de la funcionaria en el marco de los 128 cortes que realizan desde la izquierda en reclamo de los recortes en los planes sociales.

En la misma sintonía, las fuentes acusaron a Unidad Piquetera de manipular información pública "con mucho desconocimiento" y de decir "cosas que no son ciertas”, y plantearon que, a pesar del derecho a manifestarse, no comprenden la agenda de reclamos de las organizaciones piqueteras.

“Vamos a insistir con lo mismo, hay libertad para reclamar, manifestarse y expresar las demandas", indicaron, y subrayaron: "Seguimos sin entender si hay una agenda de reclamos clara y con objetivos alcanzables de parte de las organizaciones piqueteras”.

A su parte, sostuvieron que continúan "trabajando como todos los días para llevar soluciones y ordenar la política social”, y detallaron que la cartera ha incrementado la inversión social y que, además, se trata de uno de los efectores de la política del estado que más ejecuta el presupuesto.

En respaldo de las políticas implementadas por el presidente Alberto Fernández, desde el entorno de la funcionaria desmintieron recortes y definieron que lo que hay es "un ordenamiento, claridad y mejora de la trazabilidad y la transparencia para las políticas sociales".

Las aclaraciones se dieron luego de que el referente piquetero Eduardo Belliboni acusara al Gobierno de llevar adelante un ajuste contra los trabajadores y los jubilados a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI). "No sigue ninguna línea de transparencia con las bajas y los ajustes que viene dando en el Ministerio, solo cumple con las directivas del FMI", plantearon desde la izquierda respecto a las políticas del Desarrollo Social.