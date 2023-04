Moyano: "los acuerdos de precios nunca funcionaron, pero algo hay que hacer"

jueves, 27 de abril de 2023 14:03

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, consideró hoy que "algo hay que hacer" ante el incremento de los índices inflacionarios, porque generan una situación que calificó como "preocupante", y expresó sus deseos de que "esta vez" los acuerdos de precios "tengan resultados".



"Algo hay que hacer para que no se siga padeciendo más esta situación que es muy preocupante. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para salir de esta situación como lo hemos hecho en otros tiempos. Los acuerdos de precios nunca funcionaron, pero ojalá que esta vez tengan el resultado que todos queremos, lo veremos en el tiempo", señaló Moyano en declaraciones a El Destape Radio.



De esta forma se refirió Moyano a la reunión que ayer mantuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, con dirigentes gremiales, referentes de movimientos sociales y empresarios para alcanzar un acuerdo que brinde estabilidad en los precios por 90 días.



En la sede de la cartera económica, Massa a representantes de CGT, encabezados por el cosecretario general de la central, Héctor Daer, y del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, quienes le brindaron su apoyo ante las maniobras especulativas que se produjeron en los últimos días en el mercado cambiario.



“Una vez terminado el proceso de estabilización (en el sector financiero) cuento con ustedes para sentarlos a la mesa juntos con los empresarios para establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya las trampas que algunos vivos trataron de realizar sobre versiones, rumores y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente”, subrayó Massa durante el encuentro según voceros del Ministerio de Economía.



Por su parte, Moyano advirtió que en la actualidad, "algunos sectores hacen todo lo posible para agravar las cosas, y ratificó el apoyo de su gremio al gobierno de Alberto Fernández "por el esfuerzo que hizo para enfrentar situaciones difíciles como la pandemia" y las consecuencias de la "Guerra entre Ucrania y Rusia".



“La mayoría de la sociedad entiende todo lo que se hizo y que estamos en una situación que se puede superar. El Gobierno hace un esfuerzo muy grande para aliviar lo que sufre mucha gente. Ahora estamos viviendo momentos difíciles, pero no creo que todo termine mal como sucedió con otros gobiernos", remarcó el dirigente gremial.



En ese sentido, Moyano enfatizó que la gestión de Alberto Fernández concluirá "como corresponde, con una elección para que el pueblo decida quién debe ejercer el próximo gobierno”.



A la hora de referirse a la interna del Frente de Todos (FdT), el líder camionero señaló que “las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) serían lo más práctico" para que la coalición oficialista tenga un candidato de consenso de cara a las elecciones de este año.



“Todos tenemos que estar detrás del candidato que tenga el FdT, que no debe hacer lo que le pida el capitalismo salvaje o la derecha extrema, que quieren anular todos los derechos de los trabajadores”, apuntó el camionero.



Moyano se refirió también a las propuestas de Juntos por el Cambio (JxC) para reformar las leyes laborales y consideró que los dirigentes de la coalición opositora "están muy equivocados cuando quieren quitar derechos".