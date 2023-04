Una presunta demora en la atención causó la muerte de una embarazada y su bebé en Villa María

lunes, 24 de abril de 2023 21:25

La Justicia de Villa María inició hoy una investigación para conocer detalles de las muertes de una mujer de 30 años y su beba durante un parto en el Hospital Pasteur de esa localidad del este de la provincia de Córdoba, informaron fuentes judiciales.



La investigación de oficio fue ordenada por la Fiscalía de III Turno de Villa María, a cargo de René Emilio Bosio, luego de que una mujer denunciara públicamente ante medios locales las muertes de su hija y su nieta ocurridas el fin de semana.



La señora apuntó a un caso de "mala praxis y negligencia", mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que a raíz de las acusaciones "se tomaron las medidas urgentes de investigación tales como el allanamiento a distintas áreas del Hospital Pasteur a los fines de secuestrar elementos relacionados al hecho".



A la vez, se le tomó declaración a la mujer denunciante y se ordenó la "exhumación de los cuerpos y el posterior traslado a la ciudad de Córdoba, al Instituto de Medicina Forense, para llevar a cabo las correspondientes autopsias médico Forense y determinar las causas de los decesos".



Asimismo, el MPF aseguró que se recibieron "numerosas declaraciones testimoniales".



La víctima fue identificada como Natalia Resser, de 30 años, quien llegó al hospital acompañada de su madre después de sus primeras contracciones.



La mujer contó que no querían recibirlas y que un policía tuvo que "patear la puerta" para que les abrieran.



"En ese tiempo que esperó, sufriendo como un perro, al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión", dijo la mujer al sitio Villa María Ya, y reprochó que demoraron una hora en atenderla.



Según el relato de la madre de la víctima, lo primero que le hicieron fue una ecografía de ultrasonido mediante la cual confirmaron la muerte del neonato, y se ordenó una cesárea de urgencia.



Luego tuvieron que operarla porque su útero estaba sangrando y padecía hipotermia, la mujer no resistió, sufrió un paro cardíaco y murió, contó la mamá y abuela de las víctimas.



Desde el hospital indicaron que brindaron a la Fiscalía toda la documentación requerida y dijeron a Canal 12 de Córdoba que "no les consta" que la demora hubiera sido por una medida de fuerza del personal, como trascendió en algún momento.