Jubilada asesinada: su hijo rompió el silencio

miércoles, 19 de abril de 2023 17:52

El hijo de la jubilada de 90 años asesinada en San Isidro, que estuvo preso acusado de ser el autor del crimen, contó que tenía una "muy buena" relación con su mamá y que la quería mucho: "Fue lo mejor que tuve".

Se trata de Aldo Di Paolo, que fue liberado el 13 de abril por falta de mérito luego de estar detenido 34 días acusado de homicidio agravado por el vínculo que prevé una única pena de prisión perpetua.

"Yo la venía cuidando porque ella tenía un cáncer de mama, ¿Por qué la voy a matar?”, relató. Asimismo, el hombre relató que, al momento de su detención, uno de los Policías ingresó a su casa, le puso un arma en la cara y le dijo: “A vos te estamos buscando”.

En su testimonio, el hijo de María Cristina De Vincentis sostuvo que no le pareció extraño que lo investigaran, pero sí que lo metieran preso y que hayan actuado de forma violenta contra él. "Me decían que era Martín del Río, eso me dolió", subrayó Di Paolo con relación al supuesto parricida de Vicente López.

En el allanamiento a la vivienda de Di Paolo, que queda a la vuelta de la de Vicentis, la policía secuestró 3.000 dólares, 900.000 pesos, dos tablets, una notebook, dos teléfonos celulares y un almohadón con aparentes manchas de sangre.

Aun así, el juez Ricardo Costa rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal y determinó liberarlo por falta de pruebas en su contra y ahora se espera saber cómo continúa la investigación.