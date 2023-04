"Qué profunda desilusión": Vidal y Macri tras la decisión de Larreta de elecciones concurrentes

lunes, 10 de abril de 2023 12:27

La diputada María Eugenia Vidal advirtió hoy que el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) le había prometido a los argentinos que "el camino no es éste", al criticar la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, lo que implica que los porteños voten para los comicios locales en la misma fecha que las nacionales pero otro sistema, el de Boleta Única Electrónica.

"El PRO y JxC le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", escribió Vidal en su cuenta oficial de Twitter.

Luego estas palabras fueron tomadas por el ex presidente Mauricio Macri quien ya había expresado ayer en una entrevista radial que "no hay que cambiar reglas en el año electoral".

"Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión", expresó Macri en su cuenta de Twitter este lunes al mediodía.

Este domingo Macri había usado Twitter para repudiar la posibilidad de un cambio del sistema electoral ya que "implica más gasto y más tiempo para la gente".

"Me consultaron hoy sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas", había escrito Macri ayer en Twitter.

Luego había expresado: "Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo".

