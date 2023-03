Cristina Fernández: "En un off se dicen barbaridades que después se niegan"

miércoles, 8 de marzo de 2023 10:54

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se declaró hoy "impresionada" por la publicación de un artículo con la firma del Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), quien admitió haber estado en una reunión en la que se habló de "expropiar C5N" e "intervenir los hoteles de Cristina".

"Lo que me impresionó es que lo escribió, lo pensó, lo leyó y releyó, y después decidió publicarlo", señaló Fernández de Kirchner durante la entrega de un reconocimiento a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado.

Al encabezar la entrega de la mención de honor "Juana Azurduy de Padilla" en el Salón Azul, la titular de la cámara alta marcó que esta publicación "no le movió a nadie el amperímetro, no hubo denuncia de ningún periodista de investigación de esos que estamos acostumbrados a escuchar".

Al referirse a las "atrocidades" que acontecieron durante la última dictadura cívico-militar, la Vicepresidenta señaló que "hoy hay otras formas más solapadas, más sutilies, de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente, que un mundo diferente, puede ser posible".

"Lo clausuran bajo formas mucho más sutiles. Ya no son tanques, por ahí pasa en los tribunales", destacó.

Y añadió que "hay un rol que siguen cumpliendo determinados medios de comunicación. Ese método no ha cambiado, esa complicidad en determinados medios no ha cambiado", indicó.

En cuanto a la publicación de Sturzenegger, afirmó: "Me impresionó que no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen barbaridades también que después se niegan. Ya sabemos cómo son estas cosas".

Este domingo salió un artículo periodístico en Perfil titulado "¿Es posible cerrar la grieta?", donde su autor Sturzenegger reconoció que en una cena previa a las elecciones que ganó Mauricio Macri, en 2015, escuchó una propuesta del exministro de Obras Públicas Roberto Dromi que hablaba de "expropiar C5N" e "intervenir los hoteles de Cristina".

"Debemos replantearnos en qué sociedad queremos vivir, con este grado de impunidad donde cualquiera hace y dice cualquier cosa, y da lo mismo", subrayó la Vicepresidenta.