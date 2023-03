sábado, 4 de marzo de 2023 18:26

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas para favorecer la competitividad de las exportaciones de las economías regionales, que comenzará con la asistencia a los productores del sector vitivinícola afectados por heladas y granizo.



Lo hizo al participar este sábado en Mendoza del desayuno anual de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en la Fiesta Nacional de la Vendimia.



Las medidas anunciadas por el funcionario son las siguientes:



- Créditos para cosecha y acarreo: el Estado Nacional, en conjunto con la provincia de Mendoza, aportará, en un pago único a 300 días, $10.000 millones para subsidio de tasa, que se suman a la línea de $3.000 millones de la vendimia pasada.



- A través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se pone a disposición de productores afectados por la helada la "línea de inversión productiva", a 30 meses de plazo con tasa fija subsidiada en pesos y 18 meses de gracia.



- Se destinará a 12 municipios mendocinos un porcentaje del Fondo de Emergencia Agropecuaria ($ 540 millones) a la infraestructura estratégica para mitigar los efectos del cambio climático y prevenir emergencias.



- Se pondrá en marcha el Proviar II con financiamiento de US$ 40 millones por parte del BID y de US$ 10 millones de aporte nacional, con los siguientes componentes: Innovación Tecnológica y Organizacional para la Producción Vitícola; Apoyo para la Comercialización de Pequeños y Medianos Establecimientos Vitivinícola; y Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes y mujeres.



- Se invertirán $300 millones para potenciar el Enoturismo y, así, desarrollar un efecto multiplicador sobre la economía local y fomentar el consumo de productos los productos regionales, así como el arraigo en los distintos territorios.



- Se continuará fortaleciendo el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana, la polilla de la vid.



- Se invertirá en infraestructura productiva para riego: el próximo 9 de marzo se abren las ofertas por la obra 'Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba' (inversión estimada de $1.300 millones, 70% a cargo del programa y 30% de aporte local); y está en estado de pre factibilidad la 'Modernización Sistema de Riego Luján Oeste - 1ª Etapa' ($ 1360 millones, 80% a cargo del programa y 20% de aporte local)-



- Sigue en ejecución la 'Modernización Sistema de Riego Hijuela Esteban', y se sostienen líneas de crédito con tasas subsidiadas, en la banca pública, para consolidar un modelo que vaya en el sentido con las exigencias y desafíos actuales.



- Se creará el Centro de Transferencia de Tecnologías 4.0 con una inversión de US$ 3,5 millones, a partir del convenio firmado el año pasado entre los institutos nacionales de Vitivinicultura (INV) y del Agua (INA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).



- Próxima inauguración de nueva delegación del INV en el Valle de Uco, que en los últimos 10 años creció 96% en hectáreas cultivadas de viñedos, constituyendo un 16% del total de hectáreas totales cultivadas en Mendoza.



- Firma de un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos para levantar las sanciones comerciales que pesaban sobre las exportaciones argentinas y que dejaban al país fuera de su principal mercado.