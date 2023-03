Miguel Angel Pichetto lanzó su precandidatura: "Quiero ser Presidente porque tengo ideas"

viernes, 3 de marzo de 2023 08:53

El ex senador y auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto lanzó formalmente su precandidatura presidencial y reafirmó su intención de participar en una gran PASO dentro de Juntos por el Cambio.

En un acto en la sede del sindicato de Gastronómicos de la Ciudad, Pichetto encabezó la presentación de la mesa federal de su partido.

“Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad”, destacó el rionegrino.

Además, Pichetto se refirió a sus dichos sobre la comunidad mapuche que derivaron en que se anunciara una denuncia en su contra ante el INADI por discriminación.

Ratifico mi voluntad de participar en las PASO.

Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible. uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/7VT7SgvvP0 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 2, 2023

"El Instituto Nacional Indígena le da tierras a cualquiera. El concepto de pueblo es colectivo, algo que está en la Constitución. No hay nadie pidiendo tierras de manera individual y estamos frente a un escenario de fragmentación", analizó.

Sobre la denuncia, en declaraciones a la prensa tras el acto, sostuvo: "Me voy a defender en la Justicia. Los mapuches no son pueblos originarios del territorio argentino. Es un pueblo invasor que vino de la Patagonia chilena. Este es un debate histórico que estoy dispuesto a dar con cualquiera que se me cruce en el camino".

Pichetto se sumó con esta confirmación a la lista de los integrantes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Facundo Manes y Elisa Carrió.

"Si soy Presidente, el narco no va a ganar en la Argentina. Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales", evaluó Pichetto sobre la polémica alrededor de la amenaza contra Lionel Messi.

Y agregó: "Además crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente. Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos".