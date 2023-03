Analistas privados estimaron una inflación del 6,1 por ciento en febrero

viernes, 3 de marzo de 2023 20:08

Los principales analistas privados estimaron que el índice de precios al consumidor registró en febrero un incremento de 6,1%, tras el alza 6% registrada en enero , y proyectaron una inflación para el año de 99,9%, según los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA).



En tanto, proyectaron una inflación de 6,3% para marzo y en torno al 5,8% mensual promedio entre marzo y agosto de este año.



Respecto del IPC Núcleo -que no incluye los bienes y servicios con características estacionales ni los regulados-, los analistas proyectaron una variación mensual de 6,0% para febrero (0,6 p.p. por arriba del pronóstico de la encuesta previa) y revisaron al alza las previsiones de inflación núcleo para 2023, ubicándola en 97,5% interanual (i.a) (2,0 p.p. más que el REM previo).



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el martes 14 de marzo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.



Los datos publicados hoy por el Banco Central corresponden al relevamiento realizado entre los días 24 y 28 de febrero, que contó con 40 participantes, entre los que se contaron 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.



En el segundo relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación para todo 2023 de 99,9% i.a., lo que representó una suba de 2,3 puntos porcentuales respecto del pronóstico previo.



Por otra parte, estimaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para el año de 0%, por lo que redujeron su pronóstico respecto al valor contemplado en el REM previo en 0,5 p.p, y del 1% para el 2024.



Los analistas de la plaza financiera estimaron también que durante este mes la tasa Bablar de bancos privados se ubicará en 95%, levemente superior a la tasa promedio registrada durante el mes de febrero de 2023 (69,77%).



En cuanto al tipo de cambio nominal mayorista ($/US$), pronosticaron un promedio de $202,67 por dólar para marzo de 2023, lo que implica un 5,6% de variación mensual esperada.



Sobre la balanza comercial, quienes participan del REM estimaron un valor de las exportaciones (FOB) para 2023 de US$ 80.138 millones, y para las importaciones de US$ 75.045 millones, por lo que contemplan una caída de 9,4% en el valor de las exportaciones y de 7,9% para las importaciones.



Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizaron los participantes para 2023 fue de $ 3.198 miles de millones.