Diputados: no prosperó el debate de proyectos para derogar decretos sobre canje de deuda

martes, 28 de marzo de 2023 14:53

La oposición de la Cámara de Diputados fracasó hoy en su intento de debatir en el recinto sobre tablas los proyectos que plantean derogar los DNU que establecieron el canje de los bonos en dólares por nuevos títulos en pesos con vencimiento para 2036 para los organismos públicos.



El planteo fue formulado por el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, quien pidió un apartamiento del reglamento para que se pongan en consideración en el recinto los proyectos que plantean derogar los DNU que pesifican la cartera en dólares de la Anses.



Sin embargo, la votación a mano alzada no logró el apoyo de los tres cuartos de los votos que, por reglamento, se requiere para habilitar el debate en el recinto de iniciativas que no cuentan aún con dictamen de comisión.



También fracasó el intento del Frente de Izquierda y del diputado de Evolución Radical Martín Tetaz para citar al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la titular de la Anses, Fernanda Raverta.



Desde el oficialismo, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, rechazó esos planteos.



"Me parece que el camino es otro. Ha sido nuestro espacio el que recuperó la administración de fondos de pensión, ese proyecto que solo saco 162 votos: la mayoría de los que hoy se expresaron votaron en contra y ha sido nuestro espacio el que, cada vez que le tocó gobernar, ha generado mejoras en el sistema", dijo Martínez.



En ese sentido, el legislador del FDT aseguró que "hay pocos funcionarios que hayan venido tanto al Parlamento", al hacer referencia a Raverta y sostuvo que "no ha habido hecho más condicionante sobre la Anses que el endeudamiento tomado en 2018" durante la gestión de Mauricio Macri.



En tanto, al proponer el tratamiento sobre tablas de las iniciativas contra los DNU dictados por el Poder Ejecutivo en relación al canje de bonos, Negri argumentó: "Están obligando a entregar títulos en dólares a cambio de títulos en pesos. Están rascando el fondo de la olla".



"Estamos absortos; nunca pensamos que iban a llegar a tanto. Hay 11 mil millones de dólares en el FGS de la Anses. Y con las empresas y organismos públicos se llega a 30 mil millones de dólares", sostuvo.